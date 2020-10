Merken Gemerkt

Merken

21.10.2020

Continental schafft Kompetenzzentrum für Projektmanagement Digitalisierung und vernetzte Mobilität

Mit der neu geschaffenen Projektmanagement-Organisation im Geschäftsfeld Vehicle Networking and Information (VNI) will das Unternehmen Kundenanforderungen noch besser gerecht werden. Werner Köstler leitet „VNI Key Projects“.

In einer Welt zunehmender Digitalisierung und vernetzter Mobilität stellt das Technologieunternehmen Continental die Weichen für eine konsequente Umstellung auf agile Methoden und Kultur zur Bewältigung steigender Komplexität von Großprojekten. Continental hat dafür eigens ein Kompetenzzentrum für Projektmanagement „VNI Key Projects“ im Geschäftsfeld Vehicle Networking and Information (VNI) geschaffen. Es bündelt Expertise, erhöht den übergreifenden Wissenstransfer und steigert Effizienz im Projektmanagement. Zudem gewinnt es nicht nur Erkenntnisse über bewährte Verfahren, sondern sorgt zugleich dafür, diese übergreifend nutzbar zu machen. Das vereinfacht schließlich auch die Bereitstellung einer nahtlosen, effektiven und umfassenden Integration von Funktionalitäten.

Neuorganisation macht agil und effizient

„Mit der zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugen und der Einführung hochperformanter Rechner in die Fahrzeugelektronik werden auch unsere Projekte zunehmend größer, softwarezentrischer, komplexer und globaler. Es ist also an der Zeit für eine neue, dafür ausgelegte Projektmanagement-Organisation, die die Herausforderungen im Markt meistert und den Kundenanforderungen noch besser gerecht wird“, sagt Helmut Matschi, Leiter des Geschäftsfelds Vehicle Networking and Information und Mitglied des Vorstands von Continental. “Mit Werner Köstler als Leiter dieser Organisation können wir unsere zentralen Projekte noch agiler und effizienter entwickeln und damit das Leistungs- und Qualitätsniveau unseres Projektmanagements auf die nächste Stufe heben. Zusätzlich schaffen wir die Basis für kontinuierliche Funktionserweiterungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.“

Über Werner Köstler

Werner Köstler © Continental

VNI Key Projects hat seit Gründung im Juli 2020 bereits fünf zentrale Projekte von verschiedenen Automobilherstellern übernommen. Ein erfahrenes Team von Mitarbeitern wurde schrittweise in die Projektorganisationen integriert. Seit dem 1. Oktober 2020 ist das Kompetenzzentrum voll operativ tätig. Die Leitung unterliegt Werner Köstler. Seine bisherige Position als Leiter der Strategie und Geschäftsentwicklung hat Ralf Lenninger zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter Future Solutions bei VNI übernommen.

Als Leiter der Key Projects Organisation berichtet Werner Köstler direkt an Helmut Matschi, Leiter des Geschäftsfeldes VNI und Mitglied des Vorstands der Continental AG.

Köstler schloss sein Master-Studium in Industrieelektronik an der TU Wien ab, außerdem hat er einen EMBA vom Insead Singapur und der Tsinghua University, Beijing, China. Er stieß 1993 zu Siemens VDO. Zu seinen beruflichen Stationen zählten beispielsweise die Leitung der Einheiten Chassis Electronic NAFTA und Body & Security für Tier-1-Kunden sowie der Geschäftsbereiche Body & Security und Interior in Asien.



Continental