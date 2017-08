Merken Gemerkt

17.08.2017

Continental: Hackathon auf der IAA

Ein Maximum an Flexibilität im Fahrzeug-Cockpit ermöglicht das neue Continental Cloud Terminal. Anwendungen, die bisher direkt auf der Head Unit integriert waren, wandern dabei in die Cloud, werden dort gerechnet und über einen Browser in der Head Unit angezeigt. Dadurch ist das System immer auf dem aktuellsten Stand und neue Funktionen können jederzeit ergänzt werden.

Beim Continental.clod Hackathon sind Entwickler aller Bereiche eingeladen, neue Applikationen für das Cloud Terminal zu entwickeln © Continental



Zudem nutzt das Terminal die HTML5-Technologie, was eine plattformunabhängige Entwicklung von Anwendungen, aber auch die Darstellung auf verschiedensten Displays mit unterschiedlicher Auflösung ermöglicht. So kann das System auch nach dem Serienstart durch neue Funktionen und Mikro-Services ergänzt und dadurch jederzeit auf aktuellstem Stand gehalten werden. Möglich wird dies durch den Einsatz gängiger Internet of Things Lösungen sowie offene Protokolle und Standard-Schnittstellen wie MQTT oder dem REST Interface.

Die kollaborative Veranstaltung zur Software-Entwicklung findet zweitägig jeweils am 18. und 19. September sowie am 20. und 21. September im Bereich „C-Square“ auf dem Continental-Stand der diesjährigen IAA in Frankfurt am Main statt (Halle 5.1, Stand A07/A08).

Keine inhaltlichen Grenzen

In einem Team werden die Teilnehmer eine Service-basierte Fahrzeug-App zur direkten Integration in das Cloud Terminal programmieren. Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt, denn die Anwendung muss keinen reinen Fahrzeug-Bezug haben, sondern kann auch andere aktuelle Trends ansprechen, indem sie zum Beispiel Daten von Smart Cities, Smartphones und sozialen Netzwerken oder dem Smart Home einbindet. Die Entwickler können sich vorab mit dem offenen Entwicklungsframework vertraut machen und einiges ausprobieren.

Während des Hackathons wird das offene Web Application Messaging Protocol (WAMP) verwendet, sodass die Teilnehmer mit verschiedensten Programmiersprachen entwickeln können. Die finale Anwendung zur Integration in das Cloud Terminal werden dann in HTML5 geschrieben. Die Teilnehmer treten in Teams gegeneinander an und setzen ihre Ideen mit Unterstützung der Continental-Experten in die Praxis um. Neben Sachpreisen können drei der Gewinner aus allen Veranstaltungen, die Continental im „C-Square“ ausrichtet, eine Reise zur Consumer Electronics Show nach Las Vegas gewinnen.

Auch das Standard-Radio kann durch das Hinzufügen zusätzlicher Clouddienste und künstlicher Intelligenz entscheidend optimiert werden. Der Continental-Service bringt verschiedene Angebote in einem Crowd-Sourcing-Ansatz zusammen, um das Radio intelligent zu machen. Der Fahrer hat dadurch das aktuelle Programm aller Radiosender jederzeit im Blick und kann genau die Inhalte auswählen, nach denen ihm gerade zumute ist. Stationen können aber auch automatisiert zum Lieblings-Interpreten wechseln. Empfehlungen spezieller Radio-Sender basierend auf dem Hörverhalten des Fahrers runden das Paket ab.

