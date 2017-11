Merken Gemerkt

06.11.2017

Continental erwirbt Argus Cyber Security

Um die Kompetenzen im Bereich der IT-Sicherheit für Fahrzeuge auszubauen, übernimmt Continental mit Argus Cyber Security (Argus), einen Anbieter auf diesem Gebiet. Argus soll ein Teil von EB werden, dem eigenständigen Software-Unternehmen unter dem Dach von Continental, und weiterhin wirtschaftliche Beziehungen zu allen Automobilzulieferern weltweit pflegen.

Das 2013 von israelischen Cyber-Sicherheitsexperten gegründete Unternehmen Argus mit Sitz in Tel Aviv in Israel beschäftigt ein Team von mehr als 70 Personen und bietet laut Continental die umfassendsten, marktreifen Lösungen der Branche an, die sich auf 38 erteilte oder angemeldete Patente stützen.

Argus hat Kooperationen mit wichtigen Akteuren der Branche geschmiedet und liefert Projekte an Fahrzeughersteller und Zulieferer in der ganzen Welt. Argus unterhält Vertretungen in Japan, Deutschland und Nordamerika (Detroit und Westküste).

Gemeinsam wollen Argus und Continental mehrschichtige End-to-End-Sicherheitslösungen und -Dienste anbieten, darunter Intrusion Detection und Prevention, Attack Surface Protection sowie Health Monitoring und Management für die IT-Sicherheit von Fahrzeugflotten. Mit Hilfe des ebenfalls zum Portfolio zählenden Security Operations Center (SOC) sollen Fahrzeuge im Einsatz über ihre gesamte Lebensdauer geschützt werden. Die Unternehmen wollen darüber hinaus auch Lösungen für drahtlose Software-Updates zur Verfügung stellen.

