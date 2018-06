Merken Gemerkt

12.06.2018

Continental eröffnet neues F&E-Gebäude in Singapur Asien

Continental hat das dritte Gebäude seines Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E) in Singapur eröffnet. Es ist eines der drei größten F&E-Zentren von Continental in Asien und zählt laut Continental zu den größten privaten F&E-Einrichtungen in Singapur.

Continental eröffnet ein neues siebenstöckiges Bürogebäude in Singapur mit einer Gesamtfläche von rund 11.000 m². © Continental

Es handelt sich um ein siebenstöckiges Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 11.000 m2. Mitarbeiter aus den Continental-Divisionen Interior und Powertrain werden künftig dort arbeiten. Das Unternehmen plant, dort in den nächsten Jahren über 500 Mitarbeiter einzustellen.

Continental erwirtschaftete 2017 zirka 22 Prozent seines Gesamtumsatzes in dieser Region. Neue Fokusbereiche in der Region sind intelligente Mobilität und Mobilitätsdienste. 2012 gab es am Standort 650 Continental-Beschäftigte, heute sind es mehr als 1.300, in den nächsten fünf Jahren sollen es mehr als 2.000 Mitarbeiter sein.

