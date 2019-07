Merken Gemerkt

30.07.2019

Continental ernennt Infineon zum Zulieferer des Jahres 2018 Auszeichnung

Die Automotive Gruppe von Continental hat Infineon zum „Supplier of the Year 2018“ in der Kategorie „Electronics“ gekürt. Continental ist ein Tier-1-Lieferant der Automobilindustrie und zeichnet unter dem Motto „Erfolg gibt es nur im Team“ jedes Jahr Lieferanten für herausragende Leistungen aus.

© Continental AG, © Uwe Moosburger (altro)/Continental AG)

Continental ehrte den jeweils besten Zulieferer in insgesamt 14 Kategorien. Bei der Auswahl beurteilte das Unternehmen Kriterien, die zur Kundenzufriedenheit beitragen, zum Beispiel Technologie und Innovation, Produktqualität und Supply Chain Management sowie Gesamtstrategie und besonderes Engagement.

Infineon ist nach eigenen Angaben der weltweit zweitgrößte Halbleiterhersteller für die Automobilindustrie. Das Unternehmen liefert Sensoren, Mikrocontroller und Leistungshalbleiter sowie Leistungsmodule für Fahrzeuge. In diesem und den vergangenen Jahren wurde Infineon von weiteren Unternehmen der Automobilindustrie ausgezeichnet – darunter Toyota und Hyundai-Kia sowie Bosch, UAES, Denso und Mitsuba. Im Geschäftsjahr 2018 lieferte Infineon mehr als sieben Milliarden Automotive-Bausteine aus. Weniger als 0,00001 Prozent davon wurden von den Kunden beanstandet.

