04.12.2017

Continental bringt fünfte Radargeneration ADAS

Continental bringt die fünfte Generation seiner Nah- und Fernbereichsradarsensoren, die ab dem Jahr 2019 in Serie gehen. Die neue Generation hat laut Hersteller nicht nur eine höhere Leistungsfähigkeit, sie basiert auch auf einem skalierbaren Baukastenprinzip, das mit seinen abgestuften Funktionsumfängen unterschiedliche Anforderungen und elektrisch-elektronische (E/E) Architekturen der Fahrzeughersteller flexibel unterstützt.

Durch den weltweiten Trend auf 77 GHz-Technologie zu setzen, steigt die Auflösung der Sensoren weiter und ermöglicht eine genauere Detektion kleinerer Gegenstände, wie zum Beispiel ein verlorenes Reserverad oder ein abgefallener Auspuff. Beim Fernbereichsradar sind je nach erwünschter Leistung in der obersten Ausbaustufe bis zu 300 m Reichweite und ein Öffnungswinkel von ±60° möglich. Mit dem Nahbereichsradar lassen sich laut Conti erstmals neben Funktionen wie Toter-Winkel-Warnung, Spurwechselassistent oder Ausparkhilfen auch präzise Einparkfunktionen einfach realisieren.

Neben heutigen Standards bei Bussystemen wie High-Speed CAN und CAN-FD ist die fünfte Generation durch das Hardware-Konzept bereits für Automotive Ethernet vorbereitet.

Zu den Merkmalen der neuen Generation gehört unter anderem eine höhere Auflösung im Vergleich zu den vorherigen Radargenerationen, durch die ein exakteres Bild der Verkehrssituation gewonnen wird.

Darüber hinaus kann durch die Elevations-Messfähigkeit auch die Höhe von Objekten bestimmt werden. Hiermit können beispielsweise Stauenden unter einer Brücke oder auch Straßenbegrenzungen wie Randsteine erkannt werden. Schon die Einstiegsvariante des Fernbereichsradars hat eine Reichweite von 200 m und einen Öffnungswinkel von ±45°. Die in Vorbereitung befindliche Ausbaustufe soll 300 m nach vorne schauen, und mit ±60° Öffnungswinkel. Ein großer Öffnungswinkel ist wichtig, um eine autonome Notbremsung bei querendem Verkehr an Kreuzungen zu unterstützen und dabei auch (motorisierte) Zweiradfahrer sicher zu erkennen. Solche Sicherheitsanforderungen müssen ab 2020 alle Neuzulassungen erfüllen, um beim European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) eine Bestnote von „fünf Sternen“ zu erreichen.

Innovative Sensorfunktionen

Eine bewährte Stärke der Radarsensoren von Continental findet sich ebenfalls in der fünften Generation: Das sogenannte Auto-Alignment korrigiert Abweichungen von der Ideallage des Sensors am Einbauort im Fahrzeug automatisch durch eine Softwarefunktion.

Größere Fertigungskapazitäten

Um die weltweit steigende Nachfrage bedienen zu können, baut Continental die Fertigungskapazitäten aus. So startete im Oktober dieses Jahres die Fertigung von Fernbereichsradarsensoren in Shanghai, China. Ziel ist es, jährlich mehrere Millionen Stück zu produzieren, um der Nachfrage vor Ort nachzukommen. Die Sensoren werden außerdem in Deutschland, den USA und auf den Philippinen produziert.

