23.03.2020

Continental bringt 3D-Display auf die Straße

Continental bringt in der Highline-Variante des HMC Genesis GV-80 sein Seriendisplay mit autostereoskopischer 3D-Technologie auf den Markt. Mit dem 3D-Bildschirm werden Skalen, Zeiger und Objekte dreidimensional dargestellt oder ein warnendes Stoppschild wird ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Fahrers gerückt.

Der Fahrer benötigt dafür keine Spezialbrille, um die Inhalte mit realistischer Anmutung zu sehen.

Stattdessen setzt Continental sogenannte Parallax-Barrieren ein – schräg gestellte Sichtblenden, die das Bild für den Betrachter aufteilen: Wie beim Blick auf reale Objekte erreicht das rechte und das linke Auge jeweils eine leicht versetzte Darstellung, was zum dreidimensionalen Eindruck führt.



Unverzichtbar ist hierbei die Continental Innenraum-Kamera, die die Blickrichtung des Fahrers erfasst und die 3D-Ansichten auf seine exakte Kopfposition einstellt. Um zu verhindern, dass der Fahrer seine Aufmerksamkeit zu lange auf den 3D-Bildschirm richtet, erkennt die Kamera dank Aufmerksamkeitserkennung zudem mögliche Ablenkungsmomente oder Müdigkeit des Fahrers. Mit der 3D-Visualisierung des Kombiinstruments beantwortet Continental so die Herausforderung, den Fahrer trotz der wachsenden Fülle an Informationen von Fahrerassistenzsystemen, klassischen Anzeigen, Kommunikationsdiensten und Infotainment-Anwendungen nicht zu überlasten.

Cross Domain Hub hebt Grenzen zwischen einzelnen Bildschirmen und Steuergeräten auf

Um trotz der neuen Technologie Komplexität zu reduzieren sowie Gewicht und Platz zu sparen, werden zukünftig nur noch wenige Steuergeräte für alle Ein- und Ausgabegeräte des Fahrzeugs benötigt. Der sogenannte Cross Domain Hub ist ein High Performance Computer-Konzept und die Basis für das im HMC Genesis zum Einsatz kommende Continental 3D-Display. In der zukünftigen Domänen-übergreifenden Lösung des Cross Domain Hub verschmelzen sämtliche Anzeigen in einer Einheit. Der Fahrer kann Inhalte auf mehrere Displays verteilen, etwa per Gestensteuerung Karten aus dem Beifahrerdisplay auf seinen Bildschirm ziehen und genau dort anordnen, wo er sie sehen möchte. Im automatisierten Fahrmodus wachsen die Displays über die Breite des gesamten Cockpits zusammen und bieten alle Dienste und Apps an, die sonst nur auf der Beifahrer-Seite zur Verfügung stehen.

