28.08.2019

Continental baut Produktion von Antriebsriemen aus Fertigung

Continental investiert mehr als 2,5 Millionen Euro in Anlagen für Antriebskomponenten für landwirtschaftliche Anwendungen. Im Werk Hannover-Vahrenwald wurden eine neue Fertigungsanlage und ein neuer Prüfstand installiert. So will das Unternehmen die Produktionsleistung steigern und den Einsatzbereich der Riemen vergrößern.

Die neue Anlage wurde bereits in Betrieb genommen. Auf ihr fertigt Continental unter anderem Breitkeilriemen – auch in einer intelligenten Ausführung mit integriertem Sensor, die eine vorausschauende und proaktive Wartung ermöglicht. Sie sorgen als Hochleistungsantriebsriemen in Landmaschinen wie Mähdreschern für eine zuverlässige Kraftübertragung – auch unter extremen Bedingungen wie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit sowie Hitze und Kälte.

Mit der Installation der neuen Anlage können die Riemen in einer Breite von bis zu 40 Zoll gefertigt werden – ein Plus von 10 Zoll gegenüber dem bisherigen Maximum. Dank dieser Spezifikation sind die Antriebsriemen in vielen landwirtschaftlichen Anwendungen eine Alternative zum Kettenantrieb. Der Prüfstand testet die Breitkeilriemen in einem Leistungsbereich von bis zu 200 kW auf ihre Belastbarkeit und Robustheit.

