22.12.2017

Continental auf der CES 2018 Messe

Auf der CES vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas zeigt Continental sein Demofahrzeug „Holistic Connectivity Experience“, das eine nahtlose Vernetzung bietet. Der Fahrer erhält relevante und aktuelle Informationen zu Verkehr, Straßen- und Verkehrsbedingungen per Fingertipp.

In seinem Demofahrzeug zeigt Continental, wie der Fahrer über einen digitalen Reiseführer mit kontextbezogenen, dynamischen und interaktiven Informationen zu Navigation, Infotainment, Reisediensten sowie Fahrzeugassistenz versorgt wird.

Der Nutzer kann mit einer Reihe von Diensten interagieren, die in einer Zeitleiste auf der Mittelkonsole präsentiert werden, darunter aktuelle Wetterdaten, Verkehrsnachrichten, Points of Interest (POIs) mit Entfernungen und mehr. Ein Backend-Hub sammelt und priorisiert die Daten anhand von Benutzerprofil, Kontext und Zielort, um jeweils die Informationen mit der höchsten Relevanz anzuzeigen. Erkennt das System zum Beispiel einen Reifen mit zu geringem Luftdruck, kann ein teilnehmender Wartungsdienstanbieter, der Zugang zu den Fahrzeuginformationen hat, den Nutzer sofort kontaktieren und einen Besuch in der nächstgelegenen Werkstatt empfehlen. Dies demonstriert das Technologieunternehmen zusammen mit BestDrive, dem Continental-Netzwerk von Expertenwerkstätten in Europa, die auf die Reifen- und Fahrzeugwartung spezialisiert sind.

Die Lösung harmonisiert auditive und visuelle Elemente für ein reichhaltigeres Erlebnis. Hochwertiger Raumklang aus dem Dachmodul, sorgt für eine menschenähnliche Sprachausgabe mit einer eigenen Fahrer-Audioebene. Dies garantiert eine klare Kommunikation von Dienstmeldungen und Warnungen unabhängig von Hintergrundgeräuschen oder Unterhaltungsprogrammen.

Das System nutzt bewährte Webtechnologien (HTML5, Node.js und einen auf Chromium basierenden Browser), die eine optimale Mischung aus Leistung, schneller Entwicklungszeit und vereinfachtem Diversitätsmanagement bieten. Die serviceorientierte Architektur (SOA) folgt einem Bausteinprinzip und ermöglicht es Fahrzeugherstellern und Dienstanbietern, einsatzbereite Dienste über standardisierte Programmierschnittstellen (APIs) wie etwa REST zu nutzen, um Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen. Diese Anwendungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Individualisierung aus, da sie um die Nutzer- und Fahrzeugdaten herum konzipiert werden.

Zusammen mit BestDrive zeigt Continental vernetzten Reifenservice. © Continental AG

