10.05.2017

Continental: Neuer Standort in San Jose

Continental baut sein weltweites Netzwerk an Forschungs- und Entwicklungszentren weiter aus und hat in San José im Silicon Valley einen neuen Standort eröffnet. Dort sollen zukünftig bis zu 300 Experten aus allen Unternehmensbereichen an Lösungen für die nachhaltige Mobilität der Zukunft arbeiten. Ihre Projekte drehen sich rund um automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Vernetzung und Mobilitätsdienste.

Continental investiert in das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum einen einstelligen Millionenbetrag in US-Dollar. © Continental

"In unserem neuen Zentrum im Silicon Valley vernetzen wir die Aufträge und Wünsche unserer Kunden mit unseren innovativen Ideen sowie dem Wissen, der Energie und Erfahrung unserer weltweit mehr als 32.000 Ingenieure und unserer Geschäftspartner - zum allseitigen Vorteil", sagte der Technologie-Chef von Continental, Kurt Lehmann. Eine entscheidende Rolle sollen dabei Lösungen auf Software-Basis sowie der Umgang mit großen Datenmengen und das Nutzen von künstlicher Intelligenz spielen. Continental investiert in das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum einen einstelligen Millionenbetrag in US-Dollar. Die Labore, Werkstätten und Büros sind in einem rund 6.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex untergebracht. Continental ist bereits seit vielen Jahren im Silicon Valley vertreten, wo der Geschäftsbereich Intelligent Transportation Systems (ITS) 2014 seinen Sitz eingerichtet hat.