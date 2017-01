Merken Gemerkt

12.01.2017

ConCarExpo zieht nach Berlin

Mit der ConCarExpo am 5. und 6. Juli 2017 in Berlin (Estrel Congress & Messe Center Berlin Convention Hall II) präsentiert das VDI Wissensforum Europas größte internationale Fachmesse rund um die Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren sowie IT Sicherheit.

©VDI Wissensforum

Bereits 2016 verzeichnete die Fachmesse etwa 1.500 Besucher, im nächsten Jahr erwartet sie rund 2.000. Die ConCarExpo ist die Plattform für Automobilhersteller und Zulieferer und führende Experten der Branche. Auch Mobilfunk- und Netzanbieter, Internet-Provider, Anbieter von Verkehrstechnik und öffentliche Einrichtungen sind hier vertreten. Insgesamt präsentieren mehr als 100 Aussteller ihre technischen Lösungen und neue Geschäftsmodelle.

Im "Car-Pavillion" präsentieren Automobilhersteller ihre neuesten Entwicklunge und in der "Start-up Area" mit eigenem Start-up Forum stellen junge und innovative Unternehmen ihre Entwicklungen für das vernetzte Fahrzeug der Zukunft vor. Parallel laufen vier internationale Fachkonferenzen. Hier referieren über 100 führende Experten aus aller Welt zu den Themen Automated Driving, Automotive HMI & Connectivity, Automotive IT Security for Vehicles, Digital Infrastructure & Automotive Mobility. Anmeldung und Programm sind unter www.concarexpo.com oder unter www.vdi-wissensforum.de möglich.

www.concarexpo.com