27.07.2017

ConCarExpo 2017 verzeichnete 1.500 Besucher

Mit rund 1.500 Besuchern ist am Donnerstag dem 06. Juli Europas größte internationale Fachmesse zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Security zu Ende gegangen. Auf der ConCarExpo mit ConCarForum, Car-Pavillion und Start-up Area, den begleitenden Fachkonferenzen sowie zahlreichen Side-Events konnten Besucher das Auto der Zukunft erleben.

ConCarExpo 2017 ©VDI

Unter dem Motto „Connected Car & Mobility Solutions“ hat die ConCarExpo 2017 am 5. und 6. Juli rund 1.500 Besucher und über 80 Aussteller aus aller Welt zusammengebracht. Mit einer Vielzahl an Fachvorträgen und vier Parallelkonferenzen mit mehr als 120 Sprechern bildet die ConCarExpo die größte internationale Fachmesse zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Security.

Auf der ConCarExpo 2017 standen der Austausch von Wissen und Netzwerken im Mittelpunkt. So etwa auf den vier internationalen Fachkonferenzen

4. International VDI-Conference „Automated Driving“

4. International VDI-Conference „Automotive HMI & Connectivity“

3. International VDI-Conference „IT Security for Vehicles”

International VDI-Conference „Digital Infrastructure & Automotive Mobility”

Wissensaustausch und Netzwerken standen aber auch im ConCar-Forum im Mittelpunkt, wo insbesondere Vertreter von Ausstellern den Besuchern zahlreiche Expertenvorträge und Podiumsdiskussionen boten. Ein Kernbereich der ConCarExpo 2017 war die 3.000 qm umfassende Ausstellerfläche mit mehr als 80 internationalen Ausstellern. Das Auto der Zukunft blieb aber nicht reine Theorie – Einige Highlights präsentierte der Car-Pavillion, an dem automatisierte, urbane E-Fahrzeuge live erlebt und betrachtet werden konnten.



Das Konzeptfahrzeug OASIS von Rinspeed etwa, dem „pfiffigen selbstfahrenden E-Mobil für Stadt und Umland“, war nur eines der Highlights, die im Car-Pavillon präsentiert wurden.

Darüber hinaus befanden sich auch zweirädrige Mobilitätslösungen auf dem Test-track „first & last Mile“-Solutions. Auf einem Parcours waren Teilnehmer eingeladen smarte Fahrräder, E-Skateboards oder E-Micro Scooter, Probe zu fahren.

In der Start-up Area mit eigenem Forum stellten junge und innovative Unternehmen ihre Entwicklungen für das vernetzte Fahrzeug der Zukunft vor.

Im Rahmen des Start-up Forums fand der Start-up Pitch statt. Bei diesem Wettbewerb hatten die teilnehmenden Firmen nur einige Minuten Zeit, um Ihre neusten Ideen und Produkte einer Jury vorzustellen. Den ersten Platz belegte die „parkbob GmbH“. Der Gewinner des Start-up Pitches erhält jetzt 120.000 Euro Cloud Kapital von Microsoft sowie eine Einladung zur Microsoft Deutschland GmbH in München. Der zweite Platz ging an „Third Space Auto“. Das Start-up erhält nun eine Teilnahme an der “International Start-up Incubator and Accelerator“ in Brüssel.

Beim ConCarExpo Hackathon kreierten fünf junge IT-Entwickler-Teams innovative Lösungen für verschiedene Bereiche der Mobilität. Nach 24 Stunden wurden die Ergebnisse auf der Bühne der Start-up Area präsentiert und die Besten unter ihnen prämiert. Das siegreiche Team VeeTox gewann den Preis im Wert von 7.000 € mit einer Entwicklung zum Thema Kollisionsvermeidung mit Fahrrädern.

