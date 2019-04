Merken Gemerkt

Merken

03.04.2019

Component Obsolescence Group erweitert Vorstand Vorstandswahl

Der Vorstand der COG Deutschland wurde erstmals auf acht Personen erweitert. Die 2005 gegründete Non-Profit-Industrieorganisation entwickelt mit den Experten ihrer aktuell 149 Mitgliedsfirmen in diversen Arbeitsgruppen Ideen, Maßnahmen und Methoden, um Unternehmen bei der Vermeidung oder Reduzierung etwaiger Obsoleszenz-Probleme zu unterstützen.

Von links: Irina Werle (BMK Group), Frank Mützner (Osram Continental), Ulrich Vogel (Electronic Direct), Kassenwart Anke Bartel (Velocity Electronics), Stellvertretender COG-Vorsitzender Axel Wagner (Würth Elektronik EiSos), Joachim Tosberg (RAFI), COG-Vorstandvorsitzender Dr.-Ing. Wolfgang Heinbach (GMP German Machine Parts) und Stefanie Kölbl (TQ-Systems) © COG (Component Obsolescence Group) Deutschland e.V.

Vorstandsvorsitzender ist Dr. Wolfgang Heinbach (Geschäftsführer GMP German Machine Parts), Stellvertreter ist Axel Wagner (Head of Department Compliance Würth Elektronik EiSos), als Kassenwartin agiert Anke Bartel (Product Marketing Velocity Electronics). Daneben gehören ab sofort auch Irina Werle (Obsolescence Management BMK Group), Frank Mützner (Long Term Availability Manager Osram Continental), Ulrich Vogel (Geschäftsführer Electronic Direct), Joachim Tosberg (Life Cycle Management RAFI) und Stefanie Kölbl (Head of Obsolescence Management TQ-Systems) dem Gremium an.

Wie schon die beiden sich nicht zur Wiederwahl gestellten bisherigen Vorstandsmitglieder, Kassier Matthias Kohls (Bombardier) und Stefanie Laufenberg-van Rickelen (Geschäftsführerin van Rickelen), verfügen auch die fünf neuen Vorstandsmitglieder über langjährige Praxiserfahrung im Obsoleszenz-Management.

Einen besonderen Schwerpunkt sieht der Vorstand für die nächsten Jahre dabei im Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Verbänden, und zwar sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Denkbar sind auch internationale Kooperationsprojekte mit Organisationen wie dem International Institute of Obsolescence Management (IIOM International).

Die COG Deutschland e.V. bietet von der Obsoleszenz-Problematik betroffenen Unternehmen die Möglichkeit, auf informeller Basis Erkenntnisse über Verfahren und Lösungen auszutauschen und gemeinsam die Entwicklung effizienter Obsoleszenz-Strategien voranzutreiben. Neben vierteljährlichen Zusammenkünften mit Fachvorträgen, Berichten von Arbeitsgruppen und Diskussionsgruppen stehen weitere Plattformen für den direkten und indirekten Informationsaustausch rund um die Themen Obsoleszenz-Vermeidung und -Management zur Verfügung.

zur COG Deutschland e.V.