21.02.2017

Codename Xavier: Nvidias neuer KI-Superrechner

Unter dem Codenamen Xavier hat Nvidia-Chef Jen-Hsun Huang (Bild) auf der GTC Europe in Amsterdam den neuen Tegra-Prozessor angekündigt.

© Nvidia

Nicht weniger als 1 TOPS/Watt soll der auf Deep Learning-Funktionen für autonome Autos optimierte SoC-Rechner leisten, also mehr als die in Serie befindlichen Drive PX2-Hardware, aber nur ein Viertel der elektrischen Leistung benötigen (20 Watt). Die CPU mit acht ARMs 64-bit-Kernen (ARMv8) plus einer GPU mit 512 Kernen wird auf einem einem einzigen Chip mit rund 7 Milliarden Transistoren von TSMC gefertigt. Erste Muster des Xavier will Nvidia im vierten Quartal 2017 seinen Automotive-Partnern zur Verfügung stellen.

www.nvidia.com