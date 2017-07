Merken Gemerkt

27.07.2017

CLEPA Innovation Award 2017 an WABCO und ZF vergeben

ZF Friedrichshafen und WABCO wurden für den gemeinsam entwickelten Ausweichassistenten für Nutzfahrzeuge (Evasive Maneuver Assist, EMA) mit dem CLEPA Innovation Award 2017 ausgezeichnet. Der EMA-Prototyp kombiniert WABCOs Brems-, Stabilitäts- und fahrdynamische Regelsysteme für Zugmaschinen und Anhängefahrzeuge mit ZFs aktivem Lenksystem. Zum europäischen Verband der Fahrzeugzulieferer CLEPA gehören über 100 Mitgliedsunternehmen und mehr als 20 nationale und europäische Branchenverbände.

Dr. Thomas Dieckmann, Leiter Vorentwicklung bei WABCO, Roberto Vavassori, Präsident der CLEPA sowie Dr. Gerhard Gumpoltsberger, Leiter Erprobung und Innovationsmanagement bei ZF (Bild: WABCO/ZF)

Die CLEPA Innovation Awards 2017 zeichnen exzellente innovative Technologien und Lösungen von Fahrzeugherstellern und Zulieferern in den Kategorien Umwelt, Sicherheit, Konnektivität und Automatisierung sowie Kooperation aus. CLEPAs internationale Jury besteht aus Branchenexperten, die den Evasive Maneuver Assist in zwei Kategorien vergaben: in der Kategorie Sicherheit und in der Kategorie Kooperation. Unter den insgesamt 56 Bewerbungen 31 europäischer Unternehmen bewertete die Jury alle Einreichungen nach den Kriterien Ambition, Marktrelevanz, Einfluss und Qualität.

Roberto Vavassori, Präsident der CLEPA kommentierte. „Die von WABCO und ZF gezeigte Innovation beweist, dass Verkehrssicherheit weit über Autos und Motorräder hinausgeht und auch die Nutzfahrzeuge einbezieht. Und sie zeigt auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Automobilzulieferern den Weg zum Erfolg und eine bessere Mobilität für alle ebnen kann."

Die ausgezeichnete Lösung…

wurde zum ersten Mal im Juni 2016 vorgestellt. Der Evasive Maneuver Assist nutzt die Funktionen von WABCOs Radar-Kollisionsschutzsystem OnGuardACTIVE. Ein Radarsensor erkennt sowohl vorausfahrende als auch stehende Fahrzeuge vor dem eigenen Nutzfahrzeug und warnt den Fahrer bei einem drohenden Auffahrunfall durch optische, akustische und haptische Signale. Stellt der Fahrer fest, dass ein Auffahrunfall nicht allein durch fahrerinitiiertes Bremsen oder durch den Notbremsassistenten verhindert werden kann, unterstützt der Evasive Maneuver Assist ihn dabei, die Gefahrenstelle zu umfahren und die Zugmaschine mitsamt Auflieger sicher zum vollständigen Stillstand zu bringen. In solchen Situationen verbindet der EMA WABCOs Elektronisches Bremssystem (EBS), Notbremsassistenzsystem (AEBS), Elektronische Stabilitätsregelung (ESC) und Fahrdynamikregelsysteme mit ZFs elektrohydraulischer ReAX-Servolenkung.

