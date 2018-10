Merken Gemerkt

05.10.2018

Clarion und Camos kooperieren in Europa Zusammenarbeit

Clarion und Camos kooperieren, um ihre Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken. Die Partnerschaft wird es Clarion ermöglichen, sein Produktangebot um Camos-Innovationen für den Nutzfahrzeugmarkt zu erweitern. Camos seinerseits wird von einem europäischen Netzwerk des japanischen Geräteherstellers profitieren.

© Clarion/Camos

Camos ist ein Hersteller von Kameras und Monitoren für die Ausrüstung von Nutzfahrzeugen. Neben einem Angebot an Hochleistungskameras und Monitoren, die sich für die Integration in alle Fahrzeugtypen eignen, bietet Camos das 360° OmniVue-System an - eine Around View Monitoring Solution mit Kalibrierlösung. Sie ist für Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und anderen transportspezifische Sicherheitseinrichtungen vorgesehen.

Kürzlich zeigte Camos Neuerungen seines jetzt vollständig digitalisierten und mit einem HD-Bildschirm ausgestatteten 360°-OmniVue-Systems und eines kompakten Hochfrequenzradars. Es dient dazu, die Stadtlogistik durch Radfahrer- und Fußgängererkennung sicherer zu machen.

Camos verfügt über mehr als 20 Jahre Fertigungserfahrung, seit vielen Jahren auch im asiatischen Markt in Beziehung zu Clarion Japan. Clarion ist seit 1940 im Bereich der Fahrzeugaudiogeräte und Bordelektronik tätig. 2006 wurde das in Japan niedergelassene Unternehmen eine Tochter des Hitachi-Konzerns. Zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen gehören die Forschung und Entwicklung, das Design, die Herstellung und der Vertrieb von Navigations-, Infotainment-, Kommunikations- und Sicherheitsprodukten für Fahrzeuge, Freizeitmobile, Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und anderen Transportmittel und Maschinen. Das Unternehmen baut das Angebot auf Bord-Fahrassistenzsysteme, autonome Einparksysteme und 360°-Kamerasysteme aus.

