22.10.2020

„CityBots“ auf dem EDAG Tech Summit 2020 Künstliche Intelligenz

Die EDAG Group präsentiert am 26. Oktober 2020 im Rahmen des „EDAG Tech Summit 2020“ erstmals den KI-Prototypen des „EDAG CityBots“. Der KI Prototyp stellt die Weiterentwicklung des auf der IAA 2019 vorgestellten Mobilitätskonzepts CityBot.

EDAG CityBots sind vernetzte, autonom fahrende Roboterfahrzeuge, an die unterschiedliche Nutzmodule wie Anhänger- und Rucksackmodule gekoppelt werden, um alle Transport- und Arbeitssituationen im urbanen oder industriellen Bereich meistern zu können. Sie stellen keine Insellösung dar, sondern sind integraler Bestandteil eines bedarfsorientierten und ganzheitlichen Verkehrssystems. Permanent in Bewegung und damit maximal effizient. Und das alles unter einem geschlossenen Software Schirm, um die vielfältigen Aufgaben und logistischen Prozesse in der Smart-City intelligent zu verzahnen und effizient aufeinander abzustimmen.

Dank KI und Maschine Learning haben die EDAG Spezialisten beim CityBot eine Objekterkennung entwickelt, um Objekte wie z.B. ein Papierknäuel, eine Getränkedose oder eine Flasche zu identifizieren und mittels seines Roboterarms gezielt greifen und sortengerecht zu entsorgen. © EDAG

Auf dem EDAG Tech-Summit 2020 vom 26.10.2020 bis zum 5.11.2020 stellt die EDAG Group den KI-Prototypen des „EDAG CityBots“ erstmals vor. Auf einer Laborfläche (Playground) können sich die Fachbesucher – persönlich am Standort in Fulda oder via Live-Stream – von den erweiterten Skills des CityBots am Anwendungsfall der Abfallbeseitigung überzeugen. Der KI-Prototyp kann sich mittels einer neuartigen Trajektorienplanung und Eigenlokalisierung autonom auf dem Playground bewegen und sich punktgenau einem identifizierten Müllobjekt annähern. Dank KI und Maschine Learning haben die EDAG Spezialisten eine Objekterkennung entwickelt, um Objekte wie z.B. ein Papierknäuel, eine Getränkedose oder eine Flasche zu identifizieren und mittels seines Roboterarms gezielt greifen und sortengerecht zu entsorgen.

Um die verschiedensten Aufgaben zukünftig auch auf engsten Flächen übernehmen zu können, wurde für den KI-Prototypen ein Fahrwerk- und Antriebskonzept entwickelt, das maximale Wendigkeit gewährleistet: Damit beherrscht der CityBot neben der geradeaus- und Kurvenfahrt auch die Diagonal- und Querfahrt und kann bei Bedarf auch auf der Stelle drehen. Das sind Fahrfunktionen, die bisher kein serienmäßiges Straßenfahrzeug weltweit bietet.

Die EDAG Group wird das CityBot-Konzept kontinuierlich weiterentwickeln. Die Roadmap sieht einen ersten Einsatz in einem sogenannten „Living Laboratory“ vor. Das Engineering-Unternehmen ist bereits in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit einer spanischen Großstadt, die bereits konkretes Interesse an einem ersten Testeinsatz von „EDAG CityBots“ signalisiert hat. Für den Zeithorizont bis 2025 sieht die EDAG Group den industriellen Einsatz von CityBots auf Flughäfen oder im Bereich Distribution/Logistik als realistisches Ziel an, da hier kein Mischverkehr vorherrscht und die Einflussfaktoren beherrschbarer als im realen Stadtbetrieb sind.

Mehr zum EDAG Tech Summit 2020