07.06.2018

Chinesische FAW investiert in BYTON Investment

BYTON wird in Kürze in Nanjing, China seine neue Firmenzentrale einweihen. Die Bauarbeiten für die dortigen Produktionsanlagen laufen, der Prototypenbau hat die ersten Entwicklungsfahrzeuge auf die Straße gebracht. Als neuer Investor hat sich jetzt das chinesische Automobilunternehmen First Automotive Works (FAW) mit einem dreistelligen Millionenbetrag (US-Dollar) an BYTON beteiligt.

Der entsprechende Vertrag wurde im Mai 2018 unterzeichnet. 2019 sollen in China bereits die ersten BYTON-Premium SUVs vom Band laufen und im Produktionsland auch verkauft werden. 2020 werden die ersten BYTONs auch in den USA und in Europa erhältlich sein. Darauf ist eine sportliche Limousine im Premiumformat geplant, die wie das Erstmodell elektrisch angetrieben wird. Als drittes Modell wird ein siebensitziger MPV die erste BYTON-Modellfamilie komplettieren.

BYTON entwickelt und baut Elektrofahrzeuge. Die internationale Zentrale des Unternehmens, Produktions-, Entwicklungs- und Forschungszentren befinden sich in Nanjing, China. Das Designentwicklungszentrum für Prototypen und Konzeptfahrzeuge ist in München. Ein US-amerikanisches Entwicklungszentrum wird im Silicon Valley betrieben. Zusätzliche Büros für Vertrieb, Marketing, Design und Investor Relations betreibt BYTON in Peking, Shanghai und Hongkong.

Als Start-up hat BYTON die Finanzierungsrunde A abgeschlossen. Zu den derzeitigen Aktionären gehören das Gründungsteam von BYTON, Harmony Auto, Auto Investments, League Automotive Technologies, Legend Capital und der Industrial Investment Fund in Jiangsu, China, und die Chengdu Group sowie weitere Investoren.

CEO Dr. Carsten Breitfeld vor dem Concept Car © BYTON

