17.10.2018

Chef-Wechsel im europäischen F&E-Zentrum von Mazda Personalie

Hajime Seikaku wurde zum neuen Leiter des europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mazda in Oberursel bei Frankfurt ernannt. Der 53jährige löst Matsuhiro Tanaka ab, der diese Position seit September 2016 bekleidete und nun die Fahrwerksentwicklung von Mazda am Unternehmensstammsitz in Hiroshima/Japan leiten wird.

Hajime Seikaku © Mazda

Seikaku war zuvor in verschiedenen Verantwortlichkeiten in der Fahrzeug- und Teileentwicklung für Mazda tätig und war zu Beginn der 2000er Jahre in verschiedenen Funktionen in Europa tätig. Er kam 1987 zu Mazda, nachdem er sein Elektrotechnikstudium am Shibaura Institute of Technology in Tokio abgeschlossen hatte.

Im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Oberursel werden neue Technologien sowie Teile und Zubehör für den europäischen Markt entwickelt. Der 1990 etablierte Standort beschäftigt zur Zeit rund 90 Mitarbeiter.

