29.11.2018

ChargePoint sichert sich weitere Finanzierung Finanzen

Das im Bereich Ladelösungen für Elektrofahrzeuge tätige Unternehmen ChargePoint hat sich im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde Investitionen in Höhe von 240 Millionen Dollar gesichert.

© ChargePoint

Zu den neuen Investoren gehören American Electric Power, Canada Pension Plan Investment Board, Chevron Technology Ventures, Clearvision, Daimler Trucks & Buses, GIC und Quantum Energy Partners.

Zu den bereits bestehenden Investoren gehören BMW i Ventures, Braemar Energy Ventures, Linse Capital und Siemens. Jeffrey Harris, ein Venture Partner bei Quantum Energy Partners, wird dem ChargePoint Board of Directors beitreten.

ChargePoint ist ein Ladenetz für Elektrofahrzeuge (EV) mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Stadt und auf der Straße. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Hardware- und Softwarelösungen und will das Ladenetz weiter ausbauen.

