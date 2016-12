Merken Gemerkt

Merken

20.12.2016

CES: Holografisches Head-up-Display von Continental und DigiLens

Continental geht eine strategische Partnerschaft mit der kalifornischen DigiLens Inc. ein, einem Unternehmen in der Entwicklung von Technologien für holografische Projektionen. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung flacher Augmented Reality Head-up-Displays, um eine weitere Marktdurchdringung der Technologie über verschiedene Fahrzeugsegmente hinweg zu ermöglichen.

Continental und DigiLens wollen durch die Entwicklung ultraflacher Augmented Reality Head-up-Displays eine höhere Marktdurchdringung erreichen. (© Continental)

Die Technologie kann außerdem dazu beitragen, die Akzeptanz des Automatisierten Fahrens zu erhöhen. Für autonom fahrende Fahrzeuge wird eine ganzheitliche Mensch-Maschine-Schnittstelle benötigt, die das Fahren zum einen sicherer und intuitiver macht und zum anderen für neue Nutzererlebnisse sorgt. Durch Augmented Reality Head-up-Displays weiß der Fahrer besser darüber Bescheid, was das Fahrzeug sieht und weiß. Dadurch kann sein Vertrauen in die Technologie des Automatisierten Fahrens signifikant erhöht werden. Ein erstes Produkt der beiden Firmen, das auf der CES in Las Vegas gezeigt wurde, ist ein dünnes holografische Head-up-Display, im Vergleich zu bisherigen Systemen dreimal kleiner ist. Dadurch benötigt es weniger Bauraum im Cockpit und zeigt gleichzeitig ein größeres Bild an.

www.continental-automotive.com