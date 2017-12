Merken Gemerkt

28.12.2017

CES 2018: Technologien von Continental für intelligente Kreuzungen Forschung und Entwicklung

Mit seinem Know-how in Fahrerassistenz, Fahrzeug-zu-X (V2X)-Kommunikation und Sensortechnologien will Continental heutige gefährliche und unübersichtliche Kreuzungen in intelligente und dadurch sicherere Kreuzungen verwandeln. Das Konzept erkennt jeden Verkehrsteilnehmer im 360°-Umkreis einer Kreuzung und übermittelt Position und Bewegung relevanter Objekte an alle sich nähernden Fahrzeuge, die über V2X-Technologie verfügen.

Die intelligente Kreuzung von Continental ist eine umfassende Lösung. Sie beinhaltet die komplette Sensorausstattung der Kreuzung mit Sensorfusionsalgorithmen, welche ein Umfeldmodell erzeugen, sowie Funkmodulen für die Ad hoc-Kommunikation an der Kreuzung und in den Fahrzeugen. Ein Schwerpunkt ist der Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern. Ein weiteres Ziel besteht darin, Autofahrer in heiklen, unübersichtlichen Kreuzungssituationen zu unterstützen, etwa um zu verhindern, dass sie beim Linksabbiegen frontal mit verdeckt näher kommendem Gegenverkehr kollidieren.

Die Technologie für intelligente Kreuzungen stellte Continental erstmals im Oktober 2017 auf der Versuchsstrecke des konzerneigenen Entwicklungszentrums in Brimley (Michigan, USA) vor. Im nächsten Schritt wird die Technologie in der Praxis getestet und als Pilotanlage an einer Kreuzung in der Stadt Columbus (Ohio, USA) installiert.

Sensoren wie Kamera, Radar und Lidar werden an den Eckpunkten einer Kreuzung installiert. Sie erkennen jeden Verkehrsteilnehmer im Umfeld und liefern dazu eine Objektliste an eine Sensorfusionseinheit, die ein 360°-Umfeldmodell erzeugt. Die Daten der relevanten Objekte werden über Dedicated Short Range Communication (DSRC) an alle Fahrzeuge gesendet, die sich der Kreuzung nähern. Das DSRC-Steuergerät im Fahrzeug empfängt die Informationen, überprüft sie auf ihre Relevanz und löst – sobald eine kritische Situation erkannt wird – die entsprechende Reaktion aus.

Nach einer Untersuchung des University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) ließen sich durch intelligente Kreuzungen sowie weiterer DSRC-Sicherheitsfunktionen allein in den USA Tausende von Unfällen vermeiden. Der Vorteil der intelligenten Kreuzungen für Fahrzeuge mit V2X-Ausstattung liegt darin, dass jedes dieser Fahrzeuge sofort von den Sicherheitsfunktionen profitiert – selbst, wenn sich in der frühen Startphase von V2X nur ein einzelnes V2X-Fahrzeug der Kreuzung nähert.

