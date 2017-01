Merken Gemerkt

24.01.2017

CES: Magna und Innoviz kooperieren bei LIDAR

Magna und Innoviz Technologies Ltd. haben eine Zusammenarbeit im Bereich der LiDAR-Sensor-Technologie für die Integration autonomer Fahrfunktionen sowie vollautonomer Systeme für künftige Fahrzeuge bekannt gegeben.

Einen Prototypen zeigte Innoviz auf der CES am Stand von Magna. Das hochauflösende LiDAR-System mit Solid-State-Technologie ermöglicht eine dreidimensionale Vermessung und erzeugt ein präzises Abbild der Fahrzeugumgebung. Anders als vergleichbare, bekannte Lösungen auf dem Markt lässt sich das LiDAR-System von Innoviz nahtlos in jedes Fahrzeug integrieren und passt sich darüber hinaus an wechselnde Licht- und Wetterverhältnisse an.

