Merken Gemerkt

Merken

28.10.2019

Cepton und MechaSpin entwickeln LiDAR-Mautsystem Kooperation

Cepton Technologies und MechaSpin arbeiten gemeinsam an einer Lösung für die LiDAR-Mauterhebung. Damit sollen in Echtzeit detaillierte 3D-Klassifizierungen für automatische Mautanwendungen entwickelt werden

© Cepton

Cepton Technologies hat mit Experten für industrielle Wahrnehmung und maschinelles Lernen bei MechaSpin zusammengearbeitet und eine auf LiDAR basierende Lösung entwickelt, mit der in Echtzeit detaillierte 3D-Klassifizierungen für automatische Mautanwendungen entwickelt werden. Diese Lösung ermöglicht durch die Kombination von Sora-P60 von Cepton mit der MSx-Software von MechaSpin die sofortige Profilerstellung und Klassifizierung von Fahrzeugen bei Autobahngeschwindigkeiten bei verschiedensten Wetter- und Lichtverhältnissen.

Bei herkömmlichen Mautsystemen sind oft physische Infrastruktur zur Senkung der Fahrzeuggeschwindigkeit oder Mautstellen für eine manuelle Abwicklung nötig. Das kann zu Staus führen und Frustrationen bei den Autofahrern zur Folge haben. Moderne Systeme, mit denen die Maut schneller erhoben werden kann, sind häufig das Ziel von Missbrauch etwa durch Datenlecks; Sensoren auf der Straße hingegen fallen oft aus Verschleißgründen aus.

Die Lösung von Cepton und MechaSpin löst derartige Probleme, da keine physische Infrastruktur mehr nötig ist, während gleichzeitig genaue Daten etwa zur Geschwindigkeit des Fahrzeugs, zu Größe und Anzahl der Achsen in einem Format geliefert werden, das in andere Sensor-, Datenerfassungs- und Rechnungssysteme integriert werden kann. Gleichzeitig ist die Hardware für die Befestigung von Antennen ausgelegt und enthält minimal bewegliche Teile, so dass die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen geringer ist.

weitere Informationen