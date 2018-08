Merken Gemerkt

02.08.2018

CEO-Wechsel bei Dräxlmaier Personalie

Zum 1. Januar 2019 wird Jürgen Otto in die Geschäftsführung der Dräxlmaier Group berufen und die Funktion des CEO von Fritz Dräxlmaier übernehmen. Fritz Dräxlmaier, CEO und Chairman of the Executive Board wird seine Funktion als Chairman weiterhin ausüben. Außerdem bleibt er dem Unternehmen als Vertreter der Gesellschafter verbunden.

Jürgen Otto (links) und Fritz Dräxlmaier © Dräxlmaier

Mit Jürgen Otto übernimmt erstmals in der Historie ein Nicht-Familienmitglied die Gesamtverantwortung und Leitung des Unternehmens. Jürgen Otto war 27 Jahre für Brose tätig und durchlief vor seiner CEO Verantwortung verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb. Bei der Dräxlmaier Group wird Jürgen Otto als CEO das Team der Hauptgeschäftsführung leiten.

Die Dräxlmaier Group beliefert weltweit Fahrzeughersteller mit komplexen Bordnetzsystemen, zentralen Elektrik- und Elektronikkomponenten, exklusivem Interieur sowie Speichersystemen für die Elektromobilität.

