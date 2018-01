Merken Gemerkt

05.01.2018

Cellular V2X: Continental führt Feldversuche in China durch Kommunikation

Continental und Huawei haben in Shanghai den C‑V2X-Standard (Cellular Vehicle to Everything) erprobt und nach eigenen Angaben dabei positive Ergebnisse erzielt. Mit C‑V2X können Verkehrsteilnehmer nicht nur über LTE sondern zukünftig auch über das Mobilfunknetz 5G kommunizieren.

Die Technik ermöglicht auch eine direkte Vernetzung der Fahrzeuge miteinander sowie mit der Infrastruktur und mit anderen Verkehrsteilnehmern. Über C‑V2X können in Gegenden ohne Mobilfunk-Netzabdeckung zeit- und sicherheitskritische Informationen wie Warnungen vor potenziellen Gefahrensituationen ausgetauscht werden.

Bei ihren Tests bewerteten die Unternehmen die Leistung der direkten C‑V2X Kommunikation anhand einer Reihe von Parametern wie Ausfallsicherheit und Latenz. Um realistische Bedingungen für die Tests zu schaffen, führte Continental die Versuche in Chinas nationaler Pilotzone für intelligente vernetzte Fahrzeuge durch, genannt „A NICE CITY“. Bei den gemeinsamen Tests kamen Prototypen von Huaweis C‑V2X-Modul und -Infrastruktur für Anwendungsfälle wie Warnungen vor Notbremsungen oder stehenden Fahrzeugen zum Einsatz. Dabei betrug die Latenzzeit im Durchschnitt 11 ms. Für Einzelereignismeldungen wurde teilweise sogar eine Latenzzeit von 8 ms erreicht. Die Paketempfangsquote bei allen Tests lag bei nahezu 100 Prozent.

