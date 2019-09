Merken Gemerkt

20.09.2019

CATL liefert Lithium-Ionen-Batteriemodule für Daimler Trucks & Buses eMobility

Daimler Trucks & Buses und der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) haben eine weltweite Liefervereinbarung über Batteriemodule für elektrische Serien-Lkw getroffen. CATL wird Lithium-Ionen-Batteriemodule für mehrere elektrische Lkw des Portfolios von Daimler Trucks & Buses liefern, die ab 2021 in Serie gehen sollen.

© Daimler AG

Die Modelle Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia und Freightliner eM2 werden die Module nutzen. Daimler Trucks & Buses ist für die Entwicklung der Batteriesysteme verantwortlich und übernimmt die Montage der Batteriepakete im Mercedes-Benz-Werk Mannheim sowie im Werk in Detroit (Michigan) in den USA.

Der schwere Lkw Mercedes-Benz eActros mit einer Reichweite von bis zu 200 km ist im Rahmen der eActros „Innovationsflotte“ im Kundeneinsatz in Deutschland und der Schweiz. Die erste Kundenübergabe erfolgte 2018. In den USA absolvieren derzeit der mittelschwere Freightliner eM2 und der schwere Freightliner eCascadia ebenfalls Praxistests bei Kunden. Rund 150 leichte Lkw vom Typ FUSO eCanter befinden sich bereits im Kundeneinsatz in Städten weltweit, darunter New York City, Tokio, Berlin, London, Amsterdam, Paris und Lissabon.

Contemporary Amperex Technology ist in der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Power- und Energiespeicherbatterien tätig. CATL mit Hauptsitz in Ningde, China, beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Peking, Liyang (Provinz Jiangsu), Shanghai und Xining (Provinz Qinghai) sowie in München, Paris (Frankreich), Yokohama (Japan), Detroit (USA) und Vancouver (Kanada). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Batterieherstellungsanlagen in den Provinzen Fujian, Jiangsu und Qinghai. Das europäische Werk in Erfurt, Deutschland, sowie das erste Werk in Übersee befinden sich im Bau.

