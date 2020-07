Merken Gemerkt

14.07.2020

Carsten Intra wird Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge Unternehmen

Prof. Dr. Carsten Intra wird mit Wirkung zum 1. September 2020 den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover übernehmen. Dr. Thomas Sedran, der diese Position bisher innehat, wird künftig die Leitung Beteiligungsmanagement Nutzfahrzeuge und Maschinenbau des Volkswagen Konzerns übernehmen.

Prof. Dr. Carsten Intra wird mit Wirkung zum 1. September 2020 den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover übernehmen. © Volkswagen

Prof. Dr. Carsten Intra ist seit Juli 2017 Personalvorstand und Arbeitsdirektor der MAN SE sowie der MAN Truck & Bus SE. Zudem ist er Mitglied des Vorstands der TRATON SE, verantwortlich für die Bereiche Personal und IT. Der promovierte Maschinenbauingenieur bringt für seine neue CEO-Aufgabe bei VWN breite Erfahrung aus dem Nutzfahrzeugsegment, z.B. als Leiter schwere Lkw bei MAN Nutzfahrzeuge, mit

Dr. Thomas Sedran wird künftig die Leitung Beteiligungsmanagement Nutzfahrzeuge und Maschinenbau des Volkswagen Konzerns übernehmen. © Volkswagen

Dr. Thomas Sedran wird in seiner neuen Funktion die strategische Ausrichtung der Beteiligungen des Volkswagen Konzerns im Auftrag des Konzernvorstands koordinieren. In dieser Funktion berichtet er direkt an dem im Konzernvorstand zuständigen Gunnar Kilian. Dr. Sedran hat zuletzt neben der operativen Führung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge vor allem die strategische internationale Allianz mit Ford vorangetrieben und verhandelt. Er ist seit 1. September 2018 Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge gewesen. Hier hat er gemeinsam mit dem Markenvorstand vor allem die Zukunftsstrategie GRIP 2025+ aufgesetzt, die die größte Transformation der Marke einleitete. Hierzu gehört die Entwicklung hin zur Elektromobilität mit dem vollelektrischen ID. BUZZ, der ab 2022 im Werk Hannover produziert wird. Die im Juni 2020 geschlossenen Kooperationsverträge mit Ford sichern darüber hinaus die Auslastungen an den VWN-Standorten. Gleichzeitig hat VWN unter Dr. Sedran im Konzern die Verantwortung für die Entwicklung des autonomen Fahrens übernommen.