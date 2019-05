Merken Gemerkt

24.05.2019

Carbon Boost 2.0-Technologie von Exide Batterien

Exide stellt seine neueste Generation der EFB- und Carbon Boost 2.0-Technologie für PKW-Batterien vor. Carbon Boost ist eine Lösung für die Erstausrüstung, die Exide in Zusammenarbeit mit Automobilherstellern entwickelt hat.

© Exide

Bei dieser Technologie kommen laut Exide verbesserte Kohlenstoffadditive zum Einsatz, wodurch eine optimierte Oberflächenstruktur mit einer deutlich besseren Leitfähigkeit geschaffen wird. Dies soll einen erhöhten Stromfluss innerhalb der Batterie ermöglichen, was zu einer besseren Ladeakzeptanz führt. Zudem wird die Auflösung von Bleisulfat-Anlagerungen unterstützt, die sich normalerweise auf den entladenen negativen Platten einer Batterie verfestigen und deren effiziente Wiederaufladung verringern.

EU-Vorschriften legen bis 2021 einen CO2-Emissionsgrenzwert von 95 g/km bei der Homologationsprüfung von Fahrzeugen fest. Das Testprotokoll WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) misst erstmals auch die Verminderung des Ladezustandes der Batterie während des Testvorgangs und rechnet diese in gleichwertigen Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß eines PKWs um. Der Ladevorgang macht nur 8 Prozent des gesamten Testzyklus aus, während der restlichen Zeit erfolgt die Entladung. Exides Batterien sind nach eigener Angabe so ausgelegt, dass eine möglichst hohe Energierückgewinnung in dieser kurzen Zeit gewährleistet wird.

Mit der Carbon Boost 2.0-Technologie, die in den EFB-Batterien (Enhanced Flooded Batteries) von Exide zum Einsatz kommt, wird eine hohe dynamische Ladeakzeptanz erreicht. Im Vergleich zu früheren EFB-Batterien wird in gleicher Zeit 75 Prozent mehr Energie zurückgewonnen. Dadurch kann das neue Exide EFB-Batteriesortiment die regenerative Bremsenergie wesentlich besser nutzen und trägt so zur Erreichung der neuen Fahrzeugemissionsziele bei.

