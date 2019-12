Merken Gemerkt

20.12.2019

Car.Software-Organisation bei VW erweitert Geschäftsführung Personalie

Bei der Car.Software-Organisation im Volkswagen Konzern wird ab 1. Januar 2020 Björn Goerke als Chief Technology Officer (CTO) arbeiten. Goerke war bislang CTO und President SAP Cloud Platform beim Softwareunternehmen SAP. Er berichtet künftig an Christian Senger, Volkswagen Markenvorstand für Digital Car & Services und CEO der Car.Software-Organisation.

© Volkswagen

Die Car.Software-Organisation orientiert sich nach eigenen Angaben mit der Struktur ihrer Geschäftsführung um CEO Christian Senger (45), CFO Frank Rösler (52) und CTO Björn Goerke (50) an der Softwarebranche. Der CTO wird künftig einen markenübergreifenden Standard für die Softwarearchitektur im vernetzten Fahrzeug und die digitalen Ökosysteme etablieren. Darüber hinaus soll die Entwicklungsarbeit in der Car.Software-Organisation harmonisiert und in einem konsolidierten Produktportfolio von Softwareprodukten und Technologien zusammengeführt werden.

Car.Software-Organisation wird eigenständige Geschäftseinheit

Bis 2025 will der Volkswagen Konzern den Eigenanteil der Softwareentwicklung im Fahrzeug auf über 60 Prozent (heute unter zehn Prozent) steigern. Die Car.Software-Organisation spielt hierbei die zentrale Rolle. Sie wird ab dem 1. Januar 2020 als eigenständige Geschäftseinheit im Konzern agieren. Langfristig wird die Weiterentwicklung der Car.Software-Organisation mit dem Zielbild einer „Software-Marke“ im Konzern mit eigenem Markenauftritt angestrebt.

Die Car.Software-Organisation entwickelt künftig markenübergreifend Software in fünf Domänen. Diese umfassen die Entwicklungsarbeit an einem einheitlichen Fahrzeug-Betriebssystem „vw.os“ für alle Konzernfahrzeuge und ihre Anbindung an die Volkswagen Automotive Cloud, eine standardisierte Infotainment-Plattform, alle Assistenzsysteme bis hin zum hochautomatisierten Fahren und Parken in Fahrzeugen der Endkunden, Software-Funktionen zur Verbindung von Antrieb, Fahrwerk und Ladetechnologie, sowie Ökosysteme für alle Mobilitätsdienste und digitalen Geschäftsmodelle der Marken.

