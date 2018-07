Merken Gemerkt

02.07.2018

Canatu und Continental realisieren 3D-Touch-Anwendungen im Fahrzeuginnenraum Kooperation

Canatu arbeitet mit Continental an einem Design für 3D-Touch im Fahrzeuginnenraum. Daraus resultiert ein Displaytyp mit einer 3-dimensionalen Touch-Oberfläche. Die komplett transparenten 3D-Strukturen basieren auf CNB-Folien und Sensoren von Canatu.

© Canatu/Continental

Das Konzept einer in drei Dimensionen geformten, nahtlosen touch-sensitiven Fläche erlaubt den instinktiven Zugang zu den Informationsfunktionen des Displays. Dieser Ansatz wurde im Januar 2018 auf der CES in Las Vegas mit dem ‚Best of Innovation Award‘ in der Kategorie ‚In-Vehicle Audio/Video‘ ausgezeichnet. Im Mai 2018 erhielt Continental dafür auf der Jahreskonferenz der Society for information Display (SID) in Los Angeles den Preis ‚Display Component of the Year 2018‘.

Mit der stärkeren Vernetzung von Fahrzeugen werden auch mehr Displays zum Einsatz kommen, bei zunehmender Verkettung von Sprache und Fingerbedienung. Durch Touchsensoren in 3D-Oberflächen, die die Finger führen (anstatt Regelschieber, Knöpfe und Wippschalter), wird die Bedienung intuitiver. Damit steigt die Fähigkeit des Fahrers, sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Außerdem kann das Fahrzeuginnere stylistisch und funktional höherwertig gestaltet werden.

Dieser Ansatz inspirierte Continental und führte zu dem Konzept einer Mittelkonsole mit einer 3D-Touchfläche. Durch physische, fingerführende Strukturen wird die ‚blinde‘ ‚no look‘ Bedienung unterstützt.