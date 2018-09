Merken Gemerkt

Merken

27.09.2018

BYTON und Bosch unterzeichnen Kooperationsvertrag China

BYTON und und die Bosch-Gruppe haben eine Kooperationsvereinbarung für die Bereiche Antriebsstrang-, Bremssystem- und Fahrerassistenzsysteme unterzeichnet. Beide Partner werden sich regelmäßig technisch austauschen, Plattformen einrichten und in den Bereichen Markenwerbung, Produktmarketing, Technologieförderung, Qualitätstraining, Kundendienst und Personalschulung zusammenarbeiten.

An rund 60 Standorten beschäftigt Bosch derzeit mehr als 60.000 Mitarbeiter in China und erzielte 2017 einen Umsatz von 14,9 Milliarden Euro im chinesischen Markt – ein zweistelliger Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Bosch setzt in China auf eine starke Lokalisierung. Neben Partnerschaften stehen die lokale Fertigung sowie Forschung und Entwicklung im Fokus. Insgesamt flossen in den vergangenen zehn Jahren mehr als 4,8 Milliarden Euro in die chinesischen Bosch-Standorte – allein 2017 waren es knapp 840 Millionen Euro. In Wuxi entsteht die weltweit erste Produktionsstätte für 48-Volt-Batterien in Elektroautos. Im November 2018 soll in Nanjing der erste iBooster-Produktionsstandort von Bosch im asiatisch-pazifischen Raum offiziell an den Start gehen. Damit will das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach elektrifizierten und automatisierten Antriebslösungen in China bedienen. Ebenfalls noch in diesem Jahr wird der zweite Bauabschnitt des Werks für Automobilelektronik in Wujin, Changzhou, fertiggestellt. Zudem ist für 2018 die Eröffnung eines Artificial Intelligence Centers in China geplant.

Über BYTON

BYTON entwickelt und baut Premium-Elektrofahrzeuge. Die internationale Zentrale, Produktions-, Entwicklungs- und Forschungszentren des Unternehmens liegen in Nanjing, China. Das Designentwicklungszentrum für Prototypen und Konzeptfahrzeuge ist in München. Ein US-amerikanisches Entwicklungszentrum wird im Silicon Valley betrieben. Zusätzliche Büros für Vertrieb, Marketing, Design und Investor Relations betreibt BYTON in Peking, Shanghai und Hongkong.

genommen. Die Produktionshallen für Stanzen, Lackieren, Schweißen, Montage und Batteriefertigung werden bis Ende dieses Jahres gebaut sein und damit eine solide Grundlage für die offizielle Produktion schaffen. Im August 2018 brachte BYTON erste fahrbare Engineering-Prototypen auf die Straße. BYTONs erstes Serienmodell, basierend auf dem Premium-SUV-Konzept BYTON M-Byte Concept, wird offiziell im vierten Quartal 2019 auf den Markt kommen. Es wird in der Fabrik in Nanjing, Jiangsu hergestellt und weltweit verkauft.

Vertragsabschluss:

Carsten Breitfeld CEO und Mitbegründer von BYTON mit Stefan Seiberth, Project Head Bosch, Mobility Solutions, New Customers

© BYTON/Bosch

zu BYTON

zu Bosch