Merken Gemerkt

Merken

12.02.2018

BYTON kooperiert mit Aurora Autonomes Fahren

BYTON, ein Entwickler und Hersteller von smarten Premium-Elektrofahrzeugen hat eine Partnerschaft mit Aurora gemeldet, einem einem Unternehmen im Bereich autonomes Fahren. Ziel ist, dass BYTON autonomes Fahren gemäß Level 4 und anschließende Level 5 ermöglichen kann.

© BYTON

In den kommenden zwei Jahren werden BYTON und Aurora autonome Fahrsysteme der Stufe 4 in den USA entwickeln und international testen. Darüber hinaus werden die Partner den Einsatz von Auroras selbstfahrendem System in BYTONs Serienfahrzeugen testen. Stufe 4 des autonomen Fahrens bedeutet, dass das Fahrzeug in den meisten Umgebungen weitestgehend selbstständig fahren kann, allerdings erwartet wird, dass der Mensch unter bestimmten Bedingung selbst die Fahraufgabe übernehmen kann oder sogar muss.

BYTON hatte Anfang des Jahres auf der CES 2018 in Las Vegas im Rahmen der Premiere des BYTON Concept die Entwicklung und Produktion intelligenter Premium-Elektroautos für den chinesischen, US- und europäischen Markt angekündigt. Der Verkauf in China wird 2019 beginnen, 2020 folgen die USA und Europa.

BYTONs internationale Zentrale, Produktions-, Entwicklungs- und Forschungszentren liegen in Nanjing, China. Das Designentwicklungszentrum für Prototypen und Konzeptfahrzeuge ist in München. Ein US-amerikanisches Entwicklungszentrum wird im Silicon Valley betrieben. Zusätzliche Büros für Vertrieb, Marketing, Design und Investor Relations betreibt BYTON in Peking, Schanghai und Hongkong.

Mit Unternehmensstandorten im Silicon Valley, Kalifornien, und Pittsburgh, Pennsylvania, entwickelt und fertigt Aurora Technologie für autonomes Fahren. Dabei kooperiert das Unternehmen mit Fahrzeugherstellern, um fortschrittliche Systeme für autonomes Fahren in Fahrzeuge zu integrieren.

zu BYTON

zu Aurora