10.10.2019

Bühler Motor verstärkt Management Personalie

Am 1. Oktober hat Achim Brömmel die Verantwortung für das Program Management Automotive & Industrial Drive Solutions der Bühler Motor Gruppe übernommen. Er folgt in dieser Position auf Mark Furtwängler, der bis dahin zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführender Gesellschafter der Bühler Motor GmbH und Co-CEO der Bühler Motor Gruppe die kommissarische Leitung des Bereichs inne hatte.

Achim Brömmel © Bühler Motor

Brömmel war zuletzt beim Automobilzulieferer Hengst SE als CTO für die Bereiche F&E, Vertrieb und Einkauf verantwortlich. Davor war er u.a. bei Pierburg und Pierburg Pump Technology in der Entwicklung sowie im Qualitätsmanagement in verschiedenen verantworltichen Positionen tätig. Der Start seiner Laufbahn im Automotive-Bereich erfolgte bei Audi in Ingolstadt.

Von der jüngst erfolgten Bündelung der Bereiche Antriebslösungen Automotive und Antriebslösungen für allgemeine Industrieanwendungen unter einem gemeinsamen Program Management verspricht sich das Unternehmen Synergieeffekte sowie Impulse für Produkt- und Prozessinnovationen.

