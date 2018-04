Merken Gemerkt

Merken

25.04.2018

Bühler Motor eröffnet Standort im Großraum Detroit Niederlassung

Bühler Motor hat einen neuen Vertriebs- und Technologiestandort im Großraum Detroit eröffnet. Der für die Automotive Kunden bezogene Technologiestandort in Farmington Hills, MI bietet Platz für bis zu 16 Mitarbeiter und ist Teil der Buehler Motor, Inc. mit Sitz in Morrisville, NC.

Vertriebsmitarbeiter, Projekt- und Konzept-Ingenieure sowie Applikations-Ingenieure arbeiten in dem Büro, dem auch ein Labor angeschlossen ist. Bei Bedarf können kurzfristig Ingenieure aus dem europäischen Headquarter in Nürnberg, aus der nordamerikanischen Dependance in Morrisville, NC oder aus dem Werk Chihuahua, Mexiko für erweiterten Support vor Ort hinzugezogen werden.

Die offizielle Eröffnung fand am 28. März in Anwesenheit zahlreicher Kundenvertreter statt. Den Stellenwert, den Bühler Motor seinem neuen Sales- und Tech-Office beimisst, unterstreicht die Anwesenheit von President & CEO Peter Muhr und President & General Manager Buehler Motor Inc., Mark Furtwängler sowie von Director Product Segment Thermal & Emissons Dr. Sven Urlaub und der Leiterin des Produktionswerks in Chihuahua, Mexiko, Cristina Sánchez.

Bühler Motor fertigt maßgeschneiderte mechatronische Antriebslösungen mit DC-/BLDC-Kleinmotoren und -Kleingetriebemotoren sowie Pumpen. Das Unternehmen, das 1855 gegründet wurde, ist ein deutsches mittelständisches Familienunternehmen, das 1.750 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Es werden elf Standorte auf drei Kontinenten betrieben.

Das Bühler Motor-Team bei der feierlichen Eröffnung des neuen Office in Detroit © Bühler Motor

weitere Informationen