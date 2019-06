Merken Gemerkt

19.06.2019

Buchtipp: Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie Fachbuch

Alles, was man ein Qualitätsmanager in der Automobilindustrie wissen muss, vermittelt die Autorin Claudia Brückner in ihrem Buch: „Qualitätsmanagement – Das Praxishandbuch für die Automobilindustrie“, das jetzt in der 2. vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienen ist.

© Hanser Verlag

Auf 600 Seiten erfährt der Leser, was er bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements beachten soll, welche Methoden sich anbieten, aber auch welche Stolpersteine es gibt. Das Handbuch vermittelt praxisorientiert die Grundlagen des Qualitätsmanagements, die Umsetzung von Normenanforderungen, Messung, Analyse und Verbesserungen.

Konkrete Arbeitshilfen, Checklisten und Beispiele ergänzen den. Das Nachschlagewerk ist für alle geeignet, die sich intensiv mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigen. Dabei ist es sowohl für erfahrene Qualitätsmanager als auch für Neueinsteiger vorgesehen.

Die Autorin erläutert die wichtigsten Normanforderungen praxisnah und ermöglichen aufgrund der Beispiele für Arbeitshilfen und Präsentationen eine sofortige Bearbeitung und Verwendung im Unternehmen. Die Arbeitshilfen, Präsentationsvorlagen und Lernkontrollfragen stehen online zum Download zur Verfügung.

Insbesondere in der Automobilindustrie läuft nichts ohne Qualitätsmanagement. Jeder Zulieferer muss ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen und für jeden Hersteller ist Qualitätsmanagement Voraussetzung für Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Praxishandbuch bietet alles, was der Qualitätsmanager in der Automobilbranche wissen muss. Es berücksichtigt die Norm IATF 16949:2016, legt den Fokus auf die praktische Umsetzung, gibt Arbeitshilfen per Download und enthält ein Kapitel zur Elektromobilität.

Claudia Brückner ist Inhaberin der Firma CBC Consulting. Sie berät Unternehmen bei der Umsetzung von prozessorientierten QM-Systemen und unterstützt sie auf dem Weg zu einer Zertifizierung bzw. Rezertifizierung.

600 Seiten. Hardcover/ € 199,00 | E-Book inside/ ISBN: 978-3-446-45575-7

