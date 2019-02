Merken Gemerkt

28.02.2019

Buchtipp: Projektmanagement im Automotive-Bereich Der Praxisleitfaden – In 12 Schritten zum Erfolg

Professionelles Projektmanagement in der Automobilindustrie – Schaffen Sie die Grundlage, um im laufenden Projekt jederzeit die Zügel in der Hand zu behalten.

Idealerweise wird erst geplant und dann das Projekt durchgeführt. In der Wirklichkeit ist aber oft so wenig Zeit, dass das Projekt einfach startet und die Projektplanung sozusagen unterwegs erfolgt. Das ist natürlich nicht ideal, denn auch für die Planung selbst braucht es Ressourcen, Mitarbeiter und Zeit.



Der Autor Alin Javorsky, selbst Ingenieur und Projektmanager und bei Continental Automotive in Regensburg als systemtechnischer Projektleiter tätig, hat diesen Mangel erkannt und legt mit seinem Praxisleitfaden ein sorgsam strukturiertes, gut geschriebenes und sehr hilfreiches Handbuch vor.



An mehreren Stellen geht er auf die besonderen Anforderungen in der Automobilbranche ein, denn Projekte werden hier meist gemeinsam mit Zulieferern und unter Einbeziehung verschiedenster Disziplinen durchgeführt – und sind überdies oft zeitkritisch. Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie wie Sie mithilfe systematischer Planung selbst komplexe Projekte managen können.

Hanser © 2018, 241 Seiten, Buch: 32,00 €, E-Book (ePUB): € 25,90

Mehr Infos zum Buch inkl. Leseprobe