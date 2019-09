Merken Gemerkt

Merken

16.09.2019

Buchtipp: Funktionale Sicherheit im Automobil Die Herausforderung für Elektromobilität und automatisiertes Fahren

Der Automobilmarkt verändert sich rasant, Elektromobilität ist im Kommen, die Tage des Verbrennungsmotors scheinen gezählt. Selbst die Rolle des Fahrers wird neu definiert oder gar infrage gestellt werden müssen. Sind wir am Ende alle nur noch Passagiere in rollenden oder fliegenden Personentransportsystemen? Alle diese Fragen gehen weit über den Sicherheitsbegriff der ISO 26262 hinaus, welcher in der 1. Auflage erörtert wurde.

Die 2. Auflage beschäftigt sich mit folgenden Fragestellungen:

Welche Gesetze gelten für welche Mobilitätskonzepte?

Welche Methoden und Best Practices gibt es?

Was ist der Stand von Wissenschaft und Technik?

Was ist relevant und wie kann man es für zukünftige Konzepte adaptieren?

Wenn Sie als Hersteller, Betreiber und Service-Anbieter auch im Post-Automobilzeitalter sichere Mobilität anbieten wollen, führt kein Weg an diesem Fachbuch vorbei.







Über den Autor:

Hans-Leo Ross ist seit 2019 bei der Robert Bosch GmbH für Fahrzeugsicherheit verantwortlich. Von 2015 bis 2018 war er bei der Bosch Engineering GmbH unter anderem für die Sicherheitsaktivitäten in Fahrzeug- und Luftfahrtprojekten verantwortlich. Dabei entwickelte er auch erste Sicherheitskonzepte für hochautomatisierte Fahrfunktionen. Von 2014 bis 2015 war er bei der Mando Europe verantwortlich für den Infrastrukturaufbau der europäischen Entwicklungsaktivitäten.

Zum Buch

Zur Leseprobe