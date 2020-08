- Brose und Sitech gründen Gemeinschaftsunternehmen

Am Stammsitz von Brose in Coburg wurde heute ein Memorandum of Understanding für ein geplantes Joint Venture unterzeichnet. Dafür haben sich Vertreter von Brose, Volkswagen AG und SITECH sowie deren Betriebsräte getroffen. Darunter: Thomas Schmall, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen Group Components (Siebter von links), Daniela Cavallo, Stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG (Fünfte von links), Michael Stoschek, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brose Gruppe (Sechster von rechts) und Ulrich Schrickel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Gruppe (Vierter von rechts). Bild: Brose