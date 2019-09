Merken Gemerkt

19.09.2019

Brose und Schaltbau-Tochter Bode kooperieren Zugangssysteme

Die Zulieferer Brose und Bode arbeiten gemeinsam an Zugangssystemen für zukünftige Mobilitätskonzepte wie fahrerlose Kleinbusse. Dazu haben beide Unternehmen eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

(v.l.): Johannes Schulz (Leiter Vorentwicklung für Zugangs- & Schließsysteme Brose), Volker Kregelin (Vorstand Mobile und Stationäre Verkehrstechnik Schaltbau), Christof Vollkommer (Leiter Produktgruppe für Zugangs- & Schließsysteme Brose), Ulrich Schrickel (Geschäftsführer Tür Brose), Dr. Albrecht Köhler (Sprecher des Vorstands Schaltbau), Kurt Sauernheimer (Vorsitzender der Geschäftsführung Brose), Robert Wittmann (Sprecher der Geschäftsführung Bode), Gerhard Knöbel (Geschäftsführer Bode) © Brose/Bode

Für die Zusammenarbeit bringt Brose seine Kompetenz bei mechatronischen Systemen in Pkw-Seitentüren ein. Diese umfassen Mechanik und Elektrik ebenso wie Sensoren und Elektronik. Bode ist ein Unternehmen der Schaltbau-Gruppe und steuert Know-how für Bus- und Bahn-Zugangssysteme bei.

„Weltweit wird in den nächsten Jahren der Bedarf an automatisierten und elektrifizierten Kleinbussen vor allem in Städten stark steigen“ erklärt Ulrich Schrickel, Geschäftsführer Tür der Brose Gruppe. „Mit innovativen Zugangssystemen für diese People Mover wollen Bode und Brose eine Pionierrolle einnehmen. Unser gemeinsam entwickeltes System wird den Zutritt zum Fahrzeug digital steuern, gleichzeitig auch Hindernisse im Türbereich erkennen und entsprechend reagieren. Damit unterstützen wir die Hersteller dabei, neue Mobilitätsdienstleistungen zu etablieren.“

Eine erste Studie dieses Zugangssystems für selbstfahrende Kleinbusse präsentieren Brose und Bode vom 19. bis 23. Oktober auf der Leitmesse Busworld in Brüssel/Belgien.

