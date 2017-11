Merken Gemerkt

24.11.2017

Brose organisiert Geschäftsführung neu Personalie

Bei der Brose Gruppe übernimmt Kurt Sauernheimer zum 1. Januar 2018 den Vorsitz. Jürgen Otto, der die Position seit zwölf Jahren innehat, scheidet Ende des Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Außerdem tauschen die Geschäftsführer Sitzsysteme und Einkauf ihre Ressort-Verantwortlichkeiten.

Der künftige Vorsitzende der Geschäftsführung, Kurt Sauernheimer, begann seine Laufbahn bei Brose im Jahr 1987 als Vertriebsingenieur und Projektleiter. 1989 wurde er Verkaufsleiter für Fensterheber. Von 1993 bis 1999 führte Sauernheimer den Einkauf der Gruppe, bevor er die Leitung des Geschäftsbereichs Türsysteme übernahm. Zusätzlich baute er die Elektronikaktivitäten und das Asiengeschäft von Brose auf. Den Bereich Türsysteme, das heute größte Geschäftsfeld des Unternehmens, wird er bis auf weiteres zusätzlich leiten.

Zum Jahresbeginn wechseln die Geschäftsführer Sitzsysteme und Einkauf ihre Verantwortlichkeiten. Periklis Nassios ist seit 1991 im Unternehmen und leitet seit 2006 das Sitzsysteme-Geschäft. Sandro Scharlibbe arbeitet seit 1996 bei Brose und verantwortet seit 2012 den weltweiten Einkauf.

Brose ist weltweit der fünftgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt sowohl mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze als auch Elektromotoren und Elektronik, unter anderem für Lenkung, Bremsen, Getriebe und Motorkühlung. Mehr als 25.000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 23 Ländern erwirtschaften einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.

