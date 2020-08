Merken Gemerkt

18.08.2020

brickZ Design Competition ZKW kürt die besten Scheinwerfer-Konzepte

Scheinwerfer sind nicht nur Lichtquelle, sondern auch einzigartiges Designelement jedes Fahrzeugs, das zum Markenauftritt des Herstellers passen muss. Um innovative Ideen und Entwürfe für das zukünftige Erscheinungsbild von Frontbeleuchtungen zu sammeln, hat ZKW die internationale „brickZ Design Competition“ ins Leben gerufen. Bei der virtuellen Preisverleihung am 29. April 2020 präsentierten die Teilnehmer ihre eingereichten Designs vor einer Fachjury, die die Gewinner kürte.

© ZKW Group

© ZKW Group

Wettbewerbsteilnehmer mit großer Vielfalt

Am Wettbewerb nahmen namhafte Designagenturen, aber auch Engineering-Talente und Studenten teil. Bei der virtuellen Preisverleihung am 29. April 2020 präsentierten die Teilnehmer ihre eingereichten Designs vor einer Fachjury. Zu den Gewinnern wurden KWAutomotive aus Korea und Design Storz aus Salzburg gekürt. Sie können sich über den Hauptpreis von insgesamt 15.000 Euro und die Zusammenarbeit mit ZKW freuen. „Wir legen großen Wert auf Innovation und zukunftsweisendes Design der Scheinwerfer. Mit Wettbewerben wie der Design Competition können wir helle Köpfe ausfindig machen und wertvolle Partnerschaften knüpfen“, erklärt Hannes Scheer, Leiter Innovation der ZKW Group GmbH.

© ZKW Group

Spannende Designkonzepte

Unter den internationalen Teilnehmern des Wettbewerbs prämierte die Jury gleich mehrere spannende Konzepte. Zwei Ideen gingen als Sieger hervor: KWAutomotive und Design Storz zeigten mit ihren Entwürfen, wie man den begrenzten Bauraum in Scheinwerfern optimal ausnutzen und bewegte Animation einbeziehen kann.

Der „Special Mention Award“ in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit in der Höhe von 2.500 Euro ging an Eoos Next aus Wien, die ein besonders umweltfreundliches Design eingereicht hatten. Aber auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus, sondern wurden mit einer Nachtfahrt mit einem ZKW Entwicklungsfahrzeug oder einem Besuch im Lichtkanal von ZKW belohnt.

Hochkarätige Jury

Bewertet wurden die zahlreichen Einreichungen von einer hochkarätigen Jury – darunter Mag. art. Lilli Hollein, Direktorin des Designfestivals Vienna Design Week, Mag. Johann SAILER, Community Manager des Innox Network, DI Christopher Lindinger, MAS, Vizerektorat für Innovation und Forschung an der Johannes-Kepler-Universität Linz und Hannes Scheer, Leiter Innovation der ZKW Group GmbH. Die Siegerkonzepte überzeugten die Jury vor allem dadurch, dass sie die aktuelle wäre LED Microlens Array Technologie perfekt unterstützen und ein breites Spektrum an Designmöglichkeiten zulassen. „Darüber hinaus gefiel die Kombination von statischen und beweglichen Teilen überaus gut, da diese ein breites Anwendungsfeld bietet“, meint Lilli Hollein.

Design als wichtiger Faktor

Die Komplexität der modernen Lichttechniksysteme und der Wettbewerb bei Automotive-Beleuchtungen nehmen laufend zu. Gleichzeitig spielt der Faktor Design eine immer wichtigere Rolle – auch in der Unternehmensstrategie von ZKW. Neuartige, futuristische Designs von Scheinwerfern unterstreichen die Vorteile von aktuellen Technologien wie LED-Lichtsystemen. Der Fokus der Designs liegt auf der MLA (microlens array) -Technologie – bei ZKW „brickZ“ genannt. Die MLA-Technik basiert auf einer maximalen Verkleinerung herkömmlicher Projektionslichtmodule und einer komprimierten Anordnung dieser in einem frei zu gestaltenden Array. Dadurch sind dem Linsendesign kaum mehr Grenzen gesetzt.

Die ZKW Group ist Spezialist für innovative Premium-Lichtsysteme und Elektronik und als Systemlieferant global präsenter Partner der Automobilindustrie. Mit intelligenten Lichtsystemen und innovativem Styling prägt ZKW das Aussehen und den Charakter von Fahrzeugen weltweit. Der Konzern entwickelt und produziert entsprechend seinem Motto „Bright Minds, Bright Lights.“ mit hellen Köpfen und modernsten Fertigungstechnologien komplexe Premium-Beleuchtungen und Elektronikmodule für internationale Automobilhersteller. Die ZKW Group verfügt weltweit über insgesamt zehn Standorte weltweit und beschäftigte im Jahr 2019 knapp 9.500 Mitarbeiter.



