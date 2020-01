Merken Gemerkt

29.01.2020

Breeze Technologies gewinnt Porsche-Ideenwettbewerb Forschung und Entwicklung

Den Ideenwettbewerb „Mobility for a better world“ hat das Hamburger Start-up Breeze Technologies gewonnen. Sie haben gezeigt, wie sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die Luftqualität überwachen und verbessern lässt. Über Auszeichnungen konnten sich außerdem Phantasma Labs aus Berlin und Ducktrain aus Aachen freuen. Insgesamt hatten sich mehr als 150 Projekte aus aller Welt beworben.

Die Jury des Wettbewerbs (von links): Patrick Bungard, Franz W. Rother, Daniela Rathe und Robert Martin © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Im Rahmen des Wettbewerbs waren Start-ups, Ingenieure und Studierende eingeladen, Ideen an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Nachhaltigkeit vorzustellen. Neben einem Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro bekommen die Gewinner Coachings und die Möglichkeit, mit dem Accelerator APX und der Technologie-Schmiede Porsche Digital zusammenzuarbeiten.

Breeze Technologies wurde 2017 von Robert Heinecke und Sascha Kuntze gegründet. Das Start-up aus Hamburg überzeugte Jury und Publikum mit innovativer Umwelt-Sensorik und Analysesoftware. Dabei setzt das Team auf kleine, kostengünstige Luftqualitäts-Sensoren, die Schadstoffe wie Kohlenstoff und Stickoxide messen. Ihre Cloud-Plattform sammelt und visualisiert Daten in Echtzeit und generiert hyperlokale Luftqualitätskarten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz identifiziert Breeze lokale Emissionsquellen und empfiehlt effiziente und situative Maßnahmen für saubere Luft.

Der zweite Platz ging an Phantasma Labs aus Berlin. Das Team produziert mit Hilfe von virtuellen Welten Datensätze, die menschliches Verhalten in Grenzsituationen abbilden. Damit wollen Ramakrishna Nanjundaiah und Maria Meier das autonome Fahren verbessern. Platz drei ging an Ducktrain. Das Team um Dr. Kai Kreisköther aus Aachen hat ein voll-elektrisches, automatisiertes Logistiksystem entwickelt, das herkömmliche Lieferfahrzeuge in Städten überflüssig machen könnte.

