24.05.2019

Bosch zeichnet Start-ups aus Forschung und Entwicklung

Bosch hat die Start-ups Code Intelligence und Hesai Photonics Technology mit dem Open Bosch Award ausgezeichnet. Damit würdigt das Unternehmen erstmals die Zusammenarbeit von Start-ups mit Bosch in Open Innovation Projekten.

Von links nach rechts: Rakshith Amarnath, Bosch Corporate Research, Dr.-Ing. Michael Bolle, CDO und CTO von Bosch, Sergej Dechand, Gründer von Code Intelligence GmbH © Bosch

Code Intelligence mit Sitz in Bonn entwickelt Technologien zur automatisierten Erkennung von potentiellen Sicherheitslücken in Software. Das in Shanghai ansässige Unternehmen Hesai entwickelt und fertigt Sensoren, mit denen automatisierte Fahrzeuge ihre Umgebung hochaufgelöst in 3D abtasten können. Kriterien für die Verleihung des Open Bosch Award sind, dass alle Beteiligten von der Zusammenarbeit profitieren, der „best practice“ Charakter in der Anbahnung, Durchführung und Organisation sowie messbare Erfolge.

Cyberangriffe verhindern

Ausgezeichnet worden ist die Zusammenarbeit zwischen Code Intelligence und Bosch Corporate Research. Der initiale Kontakt wurde über den High-Tech Gründerfonds geknüpft, an dem auch Bosch beteiligt ist. Code Intelligence hat einen skalierbaren Ansatz für automatisierte Sicherheitstests vernetzter Produkte entwickelt, der auf Coverage-based Fuzzing basiert. Dank der engen Zusammenarbeit erzielte das Team in nur zwei Monaten messbare Ergebnisse.

Von links nach rechts: David Li, CEO von Hesai Photonics Technology Co., Ltd., Dr.-Ing. Michael Bolle, CDO und CTO von Bosch, Jumana Al-Sibai, Executive Vice President Bosch Chassis Systems Control © Bosch

Auf dem Weg zum automatisierten Fahren

Einen weiteren Preis erhielt Hesai zusammen mit einem Team von Bosch im Bereich automatisiertes Fahren. 2017 nahm Hesai erfolgreich am Bosch Accelerator „AI in Auto“ in China teil.

