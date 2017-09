Merken Gemerkt

08.09.2017

Bosch und MAHLE verkaufen BMTS

Die Bosch-Gruppe und der MAHLE Konzern wollen ihr Gemeinschaftsunternehmen Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) an FountainVest Partners verkaufen. FountainVest ist ein Private Equity Investor, der von globalen institutionellen Investoren unterstützt wird. Der Käufer beabsichtigt, das gesamte Geschäft inklusive seiner rund 1.300 Mitarbeiter an allen Standorten zu übernehmen.

Einen Vertrag zum Verkauf haben die Parteien am 6. September 2017 unterzeichnet. Über den Kaufpreis sowie die weiteren Einzelheiten des Kaufvertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Verkaufs steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

FountainVest plant, das Geschäft mit Turboladern weiter auszubauen und BMTS für nachhaltiges Wachstum aufzustellen. Der weltweite Markt für Turbolader wird auch in den nächsten Jahren weiter wachsen, denn der Trend zu kleinen Motoren mit Turboladern, gerade auch bei Hybridantrieben, hält weiter an. BMTS hat bereits von diesem Markttrend profitiert. Allerdings hat das Unternehmen noch nicht die Größe erreicht, die in diesem Marktumfeld für nachhaltigen Erfolg erforderlich wäre. Bosch und MAHLE wollen den Ausbau von BMTS, der nötig ist, um das Unternehmen langfristig erfolgreich auf dem Markt zu positionieren, nicht selbst weiter vorantreiben. Die beiden Unternehmen hatten Anfang 2017 über ihre Pläne zum Verkauf des gemeinsamen Tochterunternehmens informiert.

Bosch und MAHLE haben das Gemeinschaftsunternehmen 2008 gegründet. Heute entwickeln und fertigen rund 1.300 Mitarbeiter an den BMTS-Standorten Stuttgart und Blaichach sowie in St. Michael/Österreich und Shanghai/China Turbolader für die Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen.

