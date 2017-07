Merken Gemerkt

Merken

31.07.2017

Bosch-Umfrage: Wie bewerten Autofahrer das automatisierte Fahren

Vor allem beim Einparken oder im Stau würden Autofahrer die Kontrolle gerne dem Auto überlassen. Das ergab eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag von Bosch in den sechs Ländern Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Japan und den USA. Die Mehrheit der befragten Autofahrer würde die Zeit, während das Auto selber fährt, gerne nutzen, um aus dem Fenster zu schauen, die Landschaft zu genießen (63 Prozent) und sich mit den Mitfahrern zu unterhalten (61 Prozent).





Was denken Autofahrer über das automatisierte Fahren © Bosch

Das Auto der Zukunft, das dem Fahrer komplett das Lenken, Gas geben und Bremsen abnimmt, wird vor allem für lange Strecken (67 Prozent) oder die Fahrt in den Urlaub (61 Prozent) geschätzt. Die Mehrheit der Befragten erwartet eine deutliche Entlastung in Form von Komfort (68 Prozent) und mehr Sicherheit (60 Prozent) in vielen alltäglichen Situationen wie zum Beispiel der Parkplatzsuche in der Stadt. Die Umfrage ergibt zudem ein interessantes Ranking der am meisten gewünschten automatisierten Fahrfunktionen: Das Einparken wird dabei besonders oft genannt (65 Prozent), ebenso die selbsttätige Parkplatzsuche in Innenstädten (60 Prozent) sowie das stressfreie Weiterkommen im Stau (59 Prozent).

Viele Verbraucher wünschen sich ein selbstfahrendes Auto, das dem Fahrer stressige Fahraufgaben abnimmt © Bosch

Für die repräsentative Umfrage zum automatisierten Fahren hat Bosch rund 6 000 Führerscheininhaber in den sechs Ländern Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Japan und den USA befragt. Pro Land haben jeweils 1 000 Personen ab 16 Jahren an der Befragung teilgenommen, die auf Basis einer Erhebung von Bosch und Lightspeed Research ermittelt wurden.

Die Zeit als Passagier für mehr Entspannung nutzen © Bosch

Mehr Komfort und eine spürbare Entlastung hinterm Steuer © Bosch

weitere Informationen