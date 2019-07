Merken Gemerkt

12.07.2019

Bosch plant KI-Campus in Tübingen Forschung und Entwicklung

Bosch wird seine Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI bzw. AI: Artifizielle Intelligenz) erweitern und rund 35 Millionen Euro in den Bau des „Bosch AI Campus“ in Tübingen investieren. Derzeit ist das Projekt in der Planungsphase, der Bezug des Forschungskomplexes ist für Ende 2022 angedacht.

Rund 700 Experten sollen am „Bosch AI Campus“ an anwendungsbezogener KI arbeiten. Der Campus soll in räumlicher Nähe zu den Forschungsgebäuden des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme und des AI Research Building der Universität Tübingen entstehen.

Neben Laboren und Büroräumen wird er auch Flächen enthalten, auf denen sich Start-ups und externe Forschungsgruppen im Bereich der künstlichen Intelligenz temporär ansiedeln können. Frei zugängliche Bereiche im Erdgeschoss des neuen Campus sollen darüber hinaus den Experten-Austausch im Cyber Valley fördern. Auch der Öffentlichkeit sollen Teilbereiche des Campus zugänglich sein.

Bosch ist Gründungsmitglied des 2016 ins Leben gerufenen Cyber Valley. In dieser Forschungskooperation bündeln Partner aus Industrie, Wissenschaft und Politik die Kräfte, um die KI-Forschung in Baden-Württemberg voranzutreiben. Ziel ist es, Erkenntnisse der Grundlagenforschung in konkrete industrielle Anwendungen zu überführen.

