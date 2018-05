Merken Gemerkt

16.05.2018

Bosch nutzt haptische Feedback-Technologie von Kyocera Lizenzvertrag

Kyocera hat eine Lizenzvereinbarung mit der Robert Bosch Car Multimedia GmbH unterschrieben, einem Tochterunternehmen der Robert Bosch GmbH. Die Vereinbarung ermöglicht Bosch den Zugriff auf Kyoceras patentierte haptische Feedback-Technologie, die in den Automobillösungen des Zulieferers eingesetzt wird.

© Kyocera

Kyocera stellt seit 2008 haptische Technologien her und hat im Laufe der Jahre Ergonomie- und Virtual-Realtity-Technologien entwickelt. Durch die Nutzung dieser Technologien sowie der proprietären haptischen Feedback-Technologie enthält Kyoceras HAPTIVITY-Technologie eine Virtual-Reality-Funktion, die echte Berührungsempfindungen an jeder Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht. Die HAPTIVITY-Geräte wurden auf japanischen, amerikanischen und europäischen Messen vorgestellt und sind von Kyocera in mehreren Ländern patentiert.

Kyocera verbessert diese Technologie kontinuierlich und entwickelt Geräte, Equipment und Systeme damit. Das Unternehmen lizensiert die HAPTIVITY-Technologien auch für eine größere Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten, einschließlich Automobil- und Industrieanwendungen.

