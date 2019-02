Merken Gemerkt

01.02.2019

Bosch Mobility Solutions mit 47 Mrd. Umsatz im Jahr 2018 Jahresabschluss

Der Umsatz im Unternehmensbereich Mobility Solutions in der Bosch-Gruppe legte 2018 erneut stärker zu als die weltweite Automobilproduktion. Die Erlöse stiegen nach vorläufigen Zahlen um 2,3 Prozent auf 47 Milliarden Euro. Das ist ein wechselkursbereinigtes Plus von 4,7 Prozent.

Der Umsatz im Unternehmensbereich Industrial Technology stieg auf 7,4 Milliarden Euro und erzielte mit 8,9 Prozent das höchste Wachstum. Wechselkursbereinigt betrug das Wachstum 11 Prozent. Vor allem der Geschäftsbereich Drive and Control Technology hat sich weiter positiv entwickelt. Das zum Bereich Industrial Technology gehörende Geschäft mit Verpackungsmaschinen will Bosch verkaufen.

Die Bosch-Gruppe hat insgesamt im Jahr 2018 nach vorläufigen Zahlen einen operativen Umsatz von 77,9 Milliarden Euro erzielt. Wechselkursbereinigt stiegen die Erlöse um 4,3 Prozent. Das operative Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (operatives EBIT) liegt bei rund 5,3 Milliarden Euro.

Geschäftsverlauf der Gruppe 2018 nach Regionen

Eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnete die gesamte Bosch-Gruppe in Europa. Die Erlöse erreichten 41 Milliarden Euro. Der Anstieg um 2,1 Prozent entspricht wechselkursbereinigt 3,7 Prozent. Das Wachstum kam vor allem aus Deutschland und Österreich. In Nordamerika stieg der Umsatz auf 12,3 Milliarden Euro. Das ist wechselkursbereinigt ein Plus von 7,9 Prozent, nominal 2,8 Prozent.

Positiv auf die Umsatzentwicklung wirkte sich vor allem das Automobilgeschäft aus. In Südamerika blieb der Umsatz unter Vorjahresniveau. Ausschlaggebend waren die enormen negativen Wechselkurseffekte in den Kernmärkten Brasilien und Argentinien. Nominal ging der Umsatz um 7,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück. Wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 8,9 Prozent.

Der Umsatz in Asien-Pazifik einschließlich Afrika legte um 0,4 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro zu. Der wechselkursbereinigte Zuwachs entspricht 3,1 Prozent. Der Anteil der Region am Gesamtumsatz beträgt zwischenzeitlich rund knapp 30 Prozent.

Belegschaft wächst

Die Bosch-Gruppe beschäftigte zum Stichtag 31.12.2018 weltweit rund 410.000 Mitarbeiter. Das sind 7.800 mehr als im Vorjahr. Das Personal baute Bosch vor allem in den Regionen Europa und Asien-Pazifik auf. Der Beschäftigtenzuwachs in Deutschland lag bei 1.700 Mitarbeitern.

