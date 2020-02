Merken Gemerkt

31.01.2020

Bosch Mobility Solutions meldet Umsatzzahlen 2019 Bilanz

Die Bosch-Gruppe konnte 2019 in ihrem umsatzstärksten Unternehmensbereich Mobility Solutions einen Umsatz von 47 Milliarden Euro erzielen, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht (nominal 0,1 Prozent Rückgang, wechselkursbereinigt 1,5 Prozent Rückgang). In diesem Jahr will das Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro für die elektrifizierte, automatisierte und vernetzte Mobilität der Zukunft aufwenden.

Bosch setzt sich auch für den Einsatz von regenerativen und synthetischen Kraftstoffen ein, damit auch der bereits vorhandene Fahrzeugbestand einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten kann. © Bosch

Die rückläufige Automobilproduktion insbesondere in den wichtigen Märkten China und Indien, weiter gesunkene Diesel-Nachfrage bei Pkws, hohe Restrukturierungskosten vor allem in der Mobilitätssparte sowie steigende Vorleistungen für Zukunftsprojekte belasteten das Ergebnis. Bosch rechnet damit, dass die globale Automobilproduktion 2020 das dritte Jahr in Folge schrumpfen wird. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr einen weiteren Rückgang von 2,6 Prozent auf weltweit noch rund 89 Millionen Fahrzeuge – gegenüber 2017 fast 10 Millionen Einheiten weniger. Bosch stellt sich auf ein gleichbleibendes Niveau in den kommenden Jahren ein und rechnet nicht vor 2025 mit einer Steigerung der globalen Automobilproduktion.

Das Unternehmen will seine Kostenstrukturen und die Beschäftigung möglichst sozialverträglich an die Veränderungen und Überkapazitäten der Branche anpassen. Denner: Entsprechende Vereinbarungen für Standorte wie Bamberg, Schwieberdingen und Stuttgart-Feuerbach seien bereits getroffen.

Für die Elektromobilität, einschließlich der Brennstoffzelle, wendet Bosch in diesem Jahr 500 Millionen Euro auf. In das automatisierte Fahren fließen mehr als 600 Millionen Euro, nochmals 100 Millionen Euro in vernetzte Mobilitätslösungen. Zudem hat Bosch 600 Millionen Euro seit 2015 in den Ausbau seiner Aktivitäten rund um das Internet der Dinge gesteckt. Dazu zählen unter anderem der neue Bosch IoT Campus in Berlin oder die Erweiterung des Geschäfts für vernetzte Industrie.

Planungen für neue Technologien

Damit sicheres automatisiertes Fahren Realität werden kann, bedarf es neben Kamera und Radar eines dritten Sensorprinzips. Daher vervollständigt das Unternehmen sein Sensorportfolio und steigt in die Serienentwicklung eines Fernbereichs-Lidars ein. Auch die Industrialisierung des Brennstoffzellen-Antriebs treibt Bosch voran: Den Kern des Antriebs, den Stack, entwickelt Bosch zusammen mit Powercell und will diesen 2022 auf den Markt bringen. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in hocheffiziente Verbrennungsmotoren. Laut der Marktforschung von Bosch werden auch 2030 zwei von drei Neuwagen Diesel oder Benziner sein, mit oder ohne Hybrid.

